Batet assegura que el Govern central té projecte per a Catalunya però sense referèndum ni presos

La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, ha anunciat aquest dimecres que el Govern central activarà totes les comissions mixtes entre la Generalitat i l'Estat que es preveuen a l'Estatut i ho farà per abordar qüestions relatives a finançament, infraestructures, inversions i traspassos pendents.





Ho ha dit en roda de premsa després de la reunió de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat que s'ha celebrat aquest dimecres, la primera que s'ha fet en set anys i que ha durat gairebé tres hores i mitja.





Batet ha celebrat el diàleg entre la Generalitat i el Govern i ha proclamat: "El Govern d'Espanya té un projecte per a Catalunya", i ha assegurat que durant la reunió l'Executiu de Pedro Sánchez s'ha reafirmat en el seu rebuig a un referèndum d'independència .





Sobre el punt que el Govern havia posat sobre la taula: els polítics independentistes a la presó, Batet ha repetit que "totes aquelles qüestions que estan en via judicial escapen de les competències de l'executiu".





Per la seva banda, el conseller d'Acció Exterior, Ernest Maragall, ha assegurat que no ha percebut del Govern central cap projecte per a Catalunya, al contrari del que ha afirmat Batet.





"En la reunió ni s'ha esmentat ni s'ha aportat la més mínima definició d'aquest projecte per a Catalunya", ha afirmat en roda de premsa després de la trobada entre ambdues administracions, i ha reivindicat que la ciutadania catalana pugui decidir el seu futur.





Maragall ha celebrat que s'hagi establert un calendari perquè diverses comissions i subcomissions abordin abans de setembre qüestionis concretes que afecten a l'Estat i a la Generalitat, però ha lamentat Govern "a cap moment ha plantejat cap idea ni proposta de fons" per a la situació política de Catalunya.