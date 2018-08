La lluita de les afectades pel anticonceptiu Essure arriba a l'Audiència Nacional

Esperança entre les afectades pel anticonceptiu Esssure. La jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha incoat diligències davant "la possible existència d'una infracció penal" després de la querella presentada per l'Associació Espanyola d'Afectades per Essure contra la farmacèutica Bayer, la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia (SEGO) i la agència Espanyola del Medicament (AEM) per un delicte de lesions pels efectes adversos que l'anticonceptiu ha produït a les seves usuàries.





Essure és un mètode d'anticoncepció definitiu que consisteix en la implantació d'uns molls metàl·lics en les trompes de Fal·lopi per aconseguir una esterilització irreversible.





Les afectades pel anticonceptiu pateixen símptomes comuns com ara la perforació de la trompes, dolor abdominal persistent, al·lèrgia al níquel -material del que està compost el dispositiu-, i malaltia inflamatòria pèlvica.





Aquests símptomes no són un cas aïllat d'algunes afectades sinó que organitzacions de dones de tot el món -la Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units, FDA per les sigles en anglès, les xifra en 15.000- han relacionat el mètode anticonceptiu amb efectes secundaris com forts dolors pèlvics i abdominals, fatiga, problemes al·lèrgics, migranyes o sagnat.





Des del bufet d'advocats que ha presentat la querella, Almodóvar & Jara, Francisco Almodóvar ha explicat a Catalunyapress que consideren un èxit jurídic que la magistrada vegi indicis de delicte.





Una querella presentada contra la multinacional, tant la matriu a Alemanya, com la seva seu a Espanya, així com contra l'AEM per imprudència a l'hora de vigilar els danys ocasionats pel dispositiu, i contra la SEGO per informació insuficient i imprudent als ginecòlegs espanyols sobre el mètode anticonceptiu.





SUBSTITUCIÓ DE LA LLIGADURA DE TROMPES





Almodóvar posa el focus en el finançament de Essure. Així, qüestiona la decisió de substituir la en la sanitat pública la lligadura de trompes per aquest anticonceptiu, quan les dones sol·licitaven la primera i nombrosos estudis mèdics avalen la seva eficàcia.





Raó per la qual assenyala el tresorer de la SEGO com a "principal" avalador del producte, i encarregat de formar els ginecòlegs en el seu ús, i per això vol investigar la relació existent entre Bayer i la Societat Espanyola de Ginecologia.





El lletrat denuncia a més l'estigmatització a la qual es veuen sotmeses les afectades, ja que quan van a un professional mèdic es troben amb un total desconeixement del dispositiu que tenen implantat, més encara sobre la seva retirada i la falta d'atenció davant els efectes adversos que presenten.





"Les pacients mai van ser informades adequadament sobre les possibles complicacions del producte que podien afectar la seva salut", ha explicat l'advocat.





EFECTES SECUNDARIS





Una de les afectades, Verónica Armas, ha relatat a aquest diari les conseqüències que ha patit després de la implantació del dispositiu Essure.





Armas decideix en 2016 informar-se sobre els diferents mètodes anticonceptius per no tenir més fills i el seu ginecòleg li proposa el dispositiu de Bayer. Així, li explica que és de fàcil col·locació, sense necessitat d'operació i a través del centre d'atenció primària. No li detallen que tingui efectes secundaris de cap tipus.





El dia que a Verónica li implanten el anticonceptiu, té la primera reacció: vòmits i sagnat. Al centre mèdic consideren que és una reacció posterior a la col·locació del dispositiu. Però les complicacions només acaben de començar.





Encara havien de haver-li fet una ecografia per fer seguiment a la col·locació de Essure, la prova no es fa i Verónica comença el seu periple a urgències amb repetides infeccions urinàries, febre alta, i dolor i inflor de viente.





Les visites de Verónica a urgències es repeteixen, pateix marejos, infeccions d'orina, dolors abdominals i taquicàrdies.





Al gener de 2017 insisteixen des de ginecologia en que els seus símptomes no es relacionen amb Essure, però poc després la seva doctora li indica que hi ha la possibilitat que el seu cos estigui rebutjant el dispositiu, de manera que programen la intervenció i li extirpen les trompes.





El calvari no s'acaba aquí. Tot i la cirurgia, Verónica segueix patint dolors, sagnats i infeccions urinàries i torna a ser hospitalitzada.





Quan per fi li van fer les proves necessàries, a Verónica li van trobar de nou tres anells del dispositiu incrustats a l'úter, que li han extret el maig d'aquest any.





Ara es troba a l'espera d'una una revisió després de la seva última intervenció, amb l'esperança que d'una vegada per totes el seu calvari acabi.





Les afectades no només han hagut de patir els efectes adversos de l'anticonceptiu, sinó el suplici de pelegrinar un cop i un altre a uns serveis sanitaris que malgrat prescriure el mètode, no tenen coneixement dels efectes que produeix i que ells mateixos han implantat sense conèixer els riscos.





RETIRADA DEL MERCAT





La multinacional Bayer va cessar la distribució i venda de Essure al setembre de 2017 en tots els països excepte als EUA, tot i que ara ha anunciat la suspensió de la venda del dispositiu també al país, el que significa el cessament absolut del producte, perquè només es comercialitza allà.





La mateixa setmana en què es va donar a conèixer la retirada del mercat l'anticonceptiu, la cadena CNN va publicar que Bayer havia pagat més de dos milions de dòlars a facultatius per prescriure'l entre 2013 i 2017.





Segons la cadena nord-americana, més de 11.000 metges van rebre pagaments de la companyia farmacèutica.





Per la seva banda, des Bayer han explicat a aquest diari que no tenen constància que hi hagi querella alguna i expressen que el dispositiu ha estat "àmpliament estudiat" per la companyia i per professionals mèdics independents i defensa que disposa d'una "àmplia evidència científica" que confirma la seva "favorable perfil benefici risc".





Segons la companyia, el cessament de la venda i distribució de Essure es deu a una decisió voluntària que respon a "raons estrictament comercials". Així, sostenen que les dones que porten implantat el dispositiu poden seguir portant-lo de "manera segura" i remeten a consultar amb un facultatiu en cas de qualsevol dubte.





Si bé a dia d'avui Bayern inclou a la capçalera de la pàgina web de Essure la següent advertència:





"Algunes pacients que tenen implantat el sistema anticonceptiu permanent Essure van experimentar o informat d'efectes secundaris, entre ells, perforació de l'úter o de les trompes de Fal·lopi, identificació d'implants a la cavitat abdominal o pèlvica, dolor persistent i suposades reaccions al·lèrgiques o d'hipersensibilitat. Si s'ha de treure el dispositiu per tractar aquests efectes secundaris, serà necessari un procediment quirúrgic ".





Com assenyalen les afectades, la retirada del dispositiu suposa que cap altra dona tindrà perforació d'úter, de trompes, patirà una al·lèrgia permanent, ni dolors pèlvics crònics, però encara queda pendent esmenar responsabilitats per totes aquelles que a dia d'avui segueixen lluitant contra la indiferència mèdica sobre el dispositiu que se'ls va implantar i que els ha provocat una llarga llista d'efectes secundaris, afectant no només a la seva salut física, sinó també a la seva salut mental.