Foment permetrà que les comunitats autònomes regulin els VTC

El Ministeri de Foment habilitarà a partir del proper mes de setembre a les comunitats autònomes que ho desitgin perquè puguin regular el sector dels vehicles de lloguer amb conductor (VTC) , les empreses com Uber i Cabify, i d'aquesta forma puguin frenar la seva expansió enfront del taxi.



El Departament que dirigeix José Luis Ábalos ha optat finalment per aquesta fórmula, en comptes de transferir directament les competències en VTC a totes les regions, tal com havia anunciat, per considerar que es tracta del sistema que permet una "solució jurídica més ràpida i senzilla".



El ministre de Foment ha desistit finalment de la seva proposta de traspassar a les comunitats autònomes la competència d'atorgar llicències d'aquest tipus després dels recels i reticències manifestades per diversos governs autonòmics davant la mesura, per considerar que, d'aquesta forma, només se'ls anava a traspassar el conflicte en comptes de solucionar-ho.



Així, en la reunió, en comptes de la transferència, el ministre ha plantejat a les comunitats autònomes "habilitar a la regió que així ho requereixi de forma voluntària de la capacitat normativa necessària perquè gestioni i reguli aquest sector en l'àmbit del seu territori".



"No es transferiran les competències en VTC, sinó que es donarà als governs autonòmics que així ho desitgin de capacitat regulatòria en la matèria", va explicar el ministre al final de la reunió que va mantenir amb les comunitats en la tarda d'aquest dijous.



Ábalos va manifestar la seva confiança a tenir llista el proper mes de setembre la normativa necessària perquè la Comunitat que ho solliciti pugui regular el negoci de les empresa com Uber. Segons fonts de Foment, podria escometre's a través d'un Reial decret que modifiqui la Llei de Transports Terrestres (LOT).



A més, durant la reunió, de més de tres hores de durada, Foment i les comunitats van acordar donar-se un termini de tres mesos per dissenyar conjuntament mesurades amb les quals es torni a reequilibrar el nombre de vehicles del sector del taxi i del de VTC de manera que torni a complir la proporcionalitat que estableix la llei, això és, que existeixi un màxim d'un cotxe de signatures com Cabify per cada trenta taxis.



En l'actualitat, aquest ràtio està àmpliament sobrepassat per part de les VTC com a conseqüència de diverses causes, com la liberalització del sector aprovada en 2009 per l'anterior Govern del PSOE i el buit legal que es va registrar entre 2013 i 2015, entre l'any en què l'Executiu següent, del PP, va tornar regular el sector i l'any en què va fixar per llei la quota de l'un per trenta, un ràtio que el Tribunal Suprem va avalar fa uns mesos.