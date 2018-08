La policia desmantella una xarxa de distribuciÃ³ de pornografia infantil per WhatsApp

Agents de la Policia Nacional han desmantellat una de les majors xarxes nacionals de distribució de pornografia infantil a través de WhatsApp, en un operatiu liderat per la Policia Nacional que ha comptat amb la coordinació d'Interpol i Europol causa de les connexions internacionals de la xarxa pedòfila a Europa i Amèrica.





Fonts policials han informat que van localitzar fins a catorze grups de Whatsapp contenint temàtica exclusivament pedòfila d'extrema brutalitat sobre nens de 0 a 8 anys.





En total s'ha detingut a 19 persones a Espanya amb la coordinació i intervenció de divuit jutjats causa de la quantitat d'usuaris implicats en la investigació i la seva dispersió geogràfica. S'han practicat dinou registres en què s'han intervingut nombrosos dispositius amb més de 16 terabytes d'informació que contenien uns 2.400.000 arxius de pornografia infantil.





Els detinguts intentaven amagar la seva activitat il·lícita valent-se de sofisticats programes d'encriptació i programari específic d'eliminació de continguts.





Les indagacions dels agents de Policia Nacional van conduir a detectar fins a 14 xats, 58 usuaris i enormes quantitats d'arxius compartits. Els investigadors van constatar igualment que l'activitat il·lícita no es limitava a Espanya, sinó que estenia les seves xarxes a altres 7 països d'Europa i d'Amèrica.





Donat el caràcter supranacional de les investigacions, es va requerir la cooperació de les oficines policials internacionals d'Europol i Interpol, de manera que es pogués canalitzar l'enorme volum d'informació existent i s'establissin les vies per a la coordinació de l'operació en cada un dels països afectats.





19 DETINGUTS A ESPANYA





Els agents van localitzar als dinou implicats en el nostre país i van posar en marxa els corresponents dispositius per a les seves detencions a Alacant, Oviedo, Barcelona, Burgos, Còrdova, Granada, Palma de Mallorca, Jaén, Las Palmas de Gran Canària, Lleó, Madrid, Múrcia , Santander, Tarragona, Terol, València i Valladolid. Per a això van comptar amb la intervenció de divuit jutjats que van autoritzar, de manera coordinada i simultània, la realització de dinou registres domiciliaris en què es van intervenir: onze ordinadors portàtils, vint-i-telèfons mòbils, quatre tablets, onze discos durs externs, set pendrives-cinc targetes de memòria de gran capacitat.





Agents especialitzats van haver de analitzar un enorme volum de dades -16 Terabytes-, a més de salvar mesures de seguretat que els detinguts utilitzaven per intentar ocultar la seva activitat, com ara l'ús de sofisticats programes d'encriptació o programari específic d'eliminació de continguts. Llançant com a resultat la localització d'uns 2.400.000 arxius multimèdia de pornografia infantil.