Membres dels CDR protesten davant la seu d'ERC

Membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) han acudit aquest dijous a la seu d'ERC a Barcelona per protestar contra el partit per considerar que no està fent prou per avançar cap a una república catalana.





Els manifestants s'han plantat davant la porta principal de la seu i han realitzat una pintada amb el lema 'Desobedeiu o dimitiu', a més de penjar cartells amb el lema 'El poble mana i el Govern obeeix'.





Un dirigent del partit ha sortit de la seu per parlar amb ells, i ha acudit també una patrulla dels Mossos d'Esquadra, i els manifestants han acabat anant-se sense que s'hagin registrat incidents.





"Decidim el nostre futur. Decidim que res ens frena. Volem ser República. Volem ser lliures i no permetrem cap pas enrere!", han expressat els CDR des d'un tuit al seu compte oficial.