Activada l'alerta per calor a Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha activat aquest dijous a les 11.30 hores els protocols previstos en el Pla d'actuació per prevenir els efectes de l'onada de calor sobre la salut de les persones en la seva fase d'alerta, ha informat en un comunicat.





Mentre les temperatures segueixin per sobre del límit d'alerta, s'activen un operatiu a la via pública coordinat pel Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (Cueb) per donar aigua a persones sense llar i informar-los que poden usar espais climatitzats durant les hores de més calor.





També s'activa un operatiu preventiu a través dels serveis de teleassistència, atenció domiciliària i centres de serveis socials per a informar sobre la situació i fer un seguiment de les persones considerades més vulnerables i fràgils.





En els casos que es consideren convenients per més risc s'activen mesures per intentar evitar que no surtin al carrer en les hores de més calor, amb concessions puntuals de menjars a domicili, el lliurament de ventiladors i atenció personalitzada.





A més, s'activen mesures per perllongar activitats en centres climatitzats com ara casals d'avis i centres de dia per a gent gran i discapacitades, incorporant si cal dinars i sopars.