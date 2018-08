L'agressió d'un manter a un turista agita el debat sobre el 'top manta'

L'agressió d'un manter a un turista en ple centre de Barcelona ha tornat a posar en primer pla la problemàtica del 'top manta'. El portaveu de la Plataforma d'Afectats pel Top Manta, Fermín Villar, ha criticat aquest dijous la "impunitat" dels venedors ambulants i ha mostrat el seu rebuig a la presumpta agressió d'un manter la nit d'aquest dimecres a un turista després d'una discussió a la plaça de Catalunya de Barcelona.





Villar ha lamentat que "el descontrol al carrer de la venda il·legal ha significat la pèrdua de l'espai públic per part de la ciutadania i la seva ocupació" per col·lectius com els manters.





El president de la plataforma, que agrupa unes 40 entitats comercials, veïnals i culturals, també ha reclamat que en el pròxim Ple l'Ajuntament de Barcelona decideixi personar-se contra el presumpte agressor.





RetailCat, organització que representa 35.000 establiments comercials a Catalunya, també ha repudiat l'agressió en un comunicat públic.





L'OPOSICIÓ CRITICA L'AJUNTAMENT





Aquesta agressió ha provocat un reguitzell de reaccions polítiques per part dels grups municipals de l'oposició.





El portaveu del PDeCAT a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Ciurana, ha tuitejat després de la presumpta agressió d'un venedor de 'top manta' a un turista: "Ada Colau està enfonsant Barcelona amb la seva actuació com a alcaldessa".









Per la seva banda, el líder d'ERC a l'ajuntament, Alfred Bosch, ha condemnat també l'agressió d'un venedor de 'top manta' a un turista la nit de dimecres, i ha demanat actuar en el seu compte de Twitter.









Mejías, líder de Ciutadans a la capital catalana, també ha triat la xarxa social per mostrar el seu rebuig a l'agressió de forma contundent.









EL VÍDEO DE L'AGRESSIÓ





El succés es va produir la nit del dijous 2 d'agost, quan un turista nord-americà va intervenir en una discussió entre manters i una altra persona. En fer-ho, va ser agredit brutalment per un grup de venedors, que li va produir una hemorràgia greu.





Una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (Sem) va atendre l'home a la plaça de Catalunya després de rebre l'avís a les 21.25 hores i el va traslladar a l'Hospital Clínic en estat menys greu.