A Espanya es fan cada any 16.000 mastectomies

A Espanya anualment es practiquen 16.000 mastectomies. D'elles, només es reconstrueixen unes 4.800 i únicament 1.920 de manera immediata (en el moment de la mastectomia), segons dades proporcionades per la Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica i Reparadora (SECPRE).





Algunes famoses com, per exemple, Angelina Jolie, Kylie Minogue, Olivia Newton-John o Sharon Osborne, s'han sotmès a una mastectomia parcial o total per eliminar el risc de reproducció de la malaltia i, a més, recentment la periodista i presentadora espanyola Terelu Campos ha anunciat que està valorant sotmetre a una doble mastectomia.





Un tractament que, sempre que estigui indicat, ha d'anar acompanyat d'una reconstrucció immediata de la mama. "Si bé no és possible establir sempre com més adequada la reconstrucció immediata, ja que depèn de diversos factors, sempre que estigui indicada, se li ha d'oferir a la pacient la possibilitat de realitzar una reconstrucció immediata, explicant clarament els seus avantatges i inconvenients, així com de la diferida", ha dit el cap del servei de Cirurgia plàstica i reparadora de l'Hospital la Zarzuela de Madrid, Ángel Juárez.





En el cas de la reconstrucció immediata els beneficis són que aporta una menor morbiditat psicosocial i quirúrgica, uns resultats cosmètics superiors, una normal detecció de la recurrència local i no retarda les teràpies adjuvants (com ara la quimioteràpia o la radioteràpia).





L'expert ha reconegut que hi ha una major probabilitat de necrosi dels penjolls de mastectomia, més temps d'hospitalització, més cicatrius i la coordinació de diferents equips mèdics.





Pel que fa a la reconstrucció diferida, el doctor ha informat que té un menor temps d'hospitalització, més ràpida recuperació, no es produeixen complicacions amb les teràpies adjuvants i la pacient té més temps per considerar les diferents possibilitats de reconstrucció. Ara bé, en aquest cas sol quedar un teixit cicatricial tou a la paret toràcica, requereix una cirurgia addicional per recuperar el temps i la reconstrucció és més complexa després de la cicatrització.





Una de les tècniques de reconstrucció més avançades, aplicades a Espanya per l'equip del doctor Juárez és l'anomenada tècnica 'Brava', que es realitza amb greix autòleg i que consisteix a crear un sistema d'expansió externa que té com a finalitat crear un esquelet a 3D que suporti o permeti la infiltració de grans volums de greix en tots els plans, de manera tridimensional. Es col·loca dotze hores al dia cada dues setmanes.





"És cirurgia ambulatòria, es beneficia dels efectes de la liposucció (el greix que s'infiltra prové d'aquesta intervenció), provoca poques complicacions i l'aspecte que atorga a les mames és natural i la seva sensibilitat, acceptable. El seu inconvenient és l'alt compromís requerit a la pacient, amb múltiples procediments quirúrgics ", ha explicat l'especialista.





ALTRES TÈCNIQUES RECONSTRUCTIVES DE LA MAMA





A més de les reconstruccions amb greix (hi ha diferents tècniques de processament), procediment senzill, generalment amb anestèsia local i escasses complicacions, cal esmentar la resta de tècniques reconstructives, sent les més freqüents les que fan servir pròtesis i expansors.





En el primer cas, cada vegada és "més freqüent" l'ús de pròtesis directes, sense necessitat d'expansió, a causa fonamentalment a l'estalvi de pell en les mastectomies. Les pròtesis actuals són implants de cinquena generació, farcides de gels més cohesius i amb formes anatòmiques.





El seu ús, contraindicat en dones obeses, fumadores, amb historial de radioteràpia i quan és dubtosa la viabilitat dels penjolls de mastectomia, té l'avantatge de la reducció del temps de cirurgia i que no hi ha necessitat de zones donants. Quant als desavantatges, s'explica la infecció, contractura capsular, extorsió i migració de la pròtesi, a part que s'ha d'evitar en cas de radioteràpia.





Finalment, el doctor ha explicat que en expansors també hi ha diverses fórmules. Com les tradicionals de sèrum, en què la dona s'ha de sotmetre a múltiples injeccions i l'expansió no és progressiva de forma diària sinó, generalment, un cop per setmana (bolus). O els de gas, controlats mitjançant una vàlvula que s'estimula per control remot.