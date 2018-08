Vueling va perdre 11 milions fins al juny

Vueling ha registrat una pèrdua de 11 milions d'euros en el primer semestre i una facturació de 1.006 milions d'euros, un 11,6% més.





Segons dades del grup d'empreses IAG -que integra Iberia, British Airways (BA), Vueling i Aer Lingus-, l'aerolínia amb base a Barcelona ha estat la més afectada del grup per la vaga de controladors francesos.





Les aturades de control van afectar un total de 2.700 vols i prop de 325.000 passatgers, i Vueling va incórrer en un cost addicional de 20 milions per aquestes vagues.





En el seu conjunt, el grup d'empreses va registrar un benefici d'operacions abans de partides excepcionals de 835 milions d'euros fins al juny, fet que suposa un 24,8% més respecte a un any abans, malgrat l'impacte de la vaga dels controladors francesos.





Això no obstant, si s'inclouen les partides extraordinàries, dispara el seu benefici fins als 1.408 milions d'euros, més del doble que un any abans (607 milions), per l'impacte del canvi efectuat en el seu sistema de pensions, segons ha informat aquest divendres la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).





En concret, els canvis en la visió estratègica dels plans de pensions suposen una partida excepcional de 678 milions d'euros reflectits dins del seu compte de resultats.





De gener a juny, els ingressos van arribar als 11.206.000 d'euros, un 3,1% més, mentre que el benefici de les operacions abans de partides excepcionals ascendir a 1.115 milions, fet que suposa un 17,4% més respecte al mateix període de 2017 i una millora de 165 milions d'euros respecte a l'any anterior.





"Desafortunadament, les vagues dels controladors de trànsit aeri francesos van continuar impactant les operacions de les nostres aerolínies i afectant als nostres clients. Vueling es va veure particularment afectada i va incórrer en un cost addicional d'incidències de 20 milions d'euros en el trimestre", ha explicat el conseller delegat d'IAG, Willie Walsh.





BRITISH AIRWAYS





Per la seva banda, British Airways va aconseguir un benefici de 868 milions d'euros (740 milions d'euros el 2017 reformulat) i uns ingressos de 6.872.000 d'euros (+ 4,4%), mentre que Aer Lingus va obtenir un benefici de 104 milions d' euros (53 milions d'euros el 2017 reformulat) i va facturar 899 milions d'euros (+ 11,5%).





De la seva banda, Iberia va aconseguir un benefici de 102 milions d'euros (87 milions el 2017 reformulat) i uns ingressos de 2.317 milions d'euros (+ 1,2%).









Walsh ha afegit que aquestes vagues també estan tenint un impacte negatiu "significatiu" en l'economia i el turisme a Espanya. A més, l'impacte net en el benefici de les operacions per canvi de divises va ser desfavorable en 66 milions d'euros.





A tipus de canvi constants, els ingressos unitaris de passatge van créixer un 2,3%, mentre que els costos unitaris exclòs el combustible van baixar un 2%. Els costos unitaris excloent el combustible abans de partides excepcionals van caure un 4,5% (un 2% a tipus de canvi constants).