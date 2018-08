Sánchez anuncia un comandament únic operatiu per a la vigilància a les fronteres

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest divendres la creació d'un comandament únic operatiu per a la vigilància de les fronteres.





Després de la reunió del Consell de Ministres, l'última abans de l'estiu, Sánchez ha comparegut en roda de premsa i ha fet balanç del que porta de legislatura.





Sánchez ha remarcat que "amb aquest Govern ha començat una política migratòria que no hi havia" i ha destacat la importància de la cooperació europea en aquest sentit, per al que es va a portés terme un control de fronteres per controlar els fluxos migratoris.





Es tractarà, ha avançat, d'un comandament únic que coordinarà operativament el control de fronteres.





L'objectiu és "optimitzar" els recursos que permetin "col·laborar en impedir" la sortida d'embarcacions de migrants en països d'origen i "evitar l'arribada inadvertida" de pasteres a Espanya.





Segons ha explicat, aquest comandament únic "centralitzarà la coordinació i el seguiment" de totes les actuacions realitzades o vinculades amb la immigració il·legal, així com els mecanismes necessaris per a la utilització "eficaç" de tots els recursos humans i materials disponibles en aquesta matèria.





CANVI D'ÈPOCA





Per Sánchez, el seu executiu suposa un "canvi d'època" i la reivindicació d'una "democràcia sana". "Volem avançar i treure Espanya de set anys de letargia. No tenim ni un minut a perdre", ha dit.





Segons les previsions del Govern central, Espanya tancarà l'any amb un creixement econòmic del 2,7 per cent.