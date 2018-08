Presó per al perruquer gihadista de Mataró per ser "agent actiu de radicalització"

El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ha acordat aquest divendres presó provisional sense fiança per a El Mostafa B.B., El perruquer detingut dilluns passat a Mataró (Barcelona), per un presumpte delicte d'integració en organització terrorista, en existir indicis que va realitzar tasques d'adoctrinament com 'agent actiu' del gihadisme tant a Mataró, on residia, com a Barcelona i Tarragona.





L'acte de presó, dictat després de la compareixença del detingut davant del jutge Pedraz, destaca que aquest havia estat captat per una cèl·lula salafista gihadista, que operava en una zona marroquina entre les ciutats de Tànger i Salé. La seva tasca "la realitzaria en un local perruqueria que regentava i en domicilis privats organitzant l'efecte les oportunes reunions", assenyala Pedraz en la resolució.





D'aquesta manera, segons la investigació, va captar i adoctrinar a l'altre investigat en aquesta operació, Omar K., va mantenir contactes amb individus integrats en altres cèl·lules jihadistes, i per tal també d'enviar mujahidins a Síria.





Entre els indicis contra ell, figuren les dades d'una comissió rogatòria al Marroc en què un membre de la cèl·lula terrorista li implica, seguiments i vigilàncies a la perruqueria, observacions telefòniques, activitats en xarxes socials i converses per 'whatsapp' amb un combatent a la zona sirià-iraquiana., així com la declaració de l'altre investigat, Omar K., que ratifica l'adoctrinament i captació per part de l'enviat ara a la presó. El Mostafa va néixer a Tetuan (Marroc) i té 46 anys.