ERC busca aprovar els Pressupostos amb la CUP, PSC i Comuns i evitar un avançament electoral

Façana del Parlament de Catalunya (Europa Press)





La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha rebutjat que hi hagi unes eventuals eleccions catalanes a la tardor, i ha assegurat que el seu partit, des del Govern, buscarà aprovar els Pressupostos de la Generalitat de 2018 amb una "àmplia majoria" al Parlament.





"Parlar ara d'unes eleccions no té massa sentit. Hem recuperat fa relativament poc les institucions de mans del 155 i de les urpes de l'Estat espanyol. Creiem que hi ha molt camí per fer abans de tornar a plantejar uns comicis", ha explicat en una entrevista d'Europa Press.





La principal manera que el Govern hauria per evitar obrir el debat d'una bestreta electoral seria aprovant els Pressupostos de l'any que ve, i Vilalta es mostra confiada que es podran tirar endavant per "donar resposta a les necessitats de la gent".





La responsabilitat de la negociació recaurà en la Conselleria de Vicepresidència i Economia, que porta ERC, i Vilalta s'ha mostrat esperançada de poder convèncer la CUP perquè doni suport als comptes, i fins i tot ha comptat amb poder convèncer al PSC i als Comuns.





"Amb la CUP conformem la majoria independentista i republicana del Parlament, i per tant no renunciem a entendre'ns amb ells", argumenta la portaveu, que assegura que els comptes tindran un punt de continuïtat respecte a les anteriors, que ja van tenir el suport ' cupaire '.





ERC no renuncia a sumar al Parlament a més partits per tenir llum verda i Vilalta exposa: "Volem treballar per tenir el suport i aconseguir la majoria més àmplia possible amb el grup dels comuns i amb el dels socialistes si cal. No renunciem a cap suport".





ERC i JxCat no tenen la majoria suficient a la Cambra per aprovar els comptes sense negociació, i Vilalta confia a aconseguir el vistiplau del Parlament, encara que això requereixi estar oberts a debatre de tot allò que faci falta per aconseguir aquestes àmplies majories.





CANVIS EN FISCALITAT





Els comuns, per exemple, ja han posat certes demandes sobre la taula --abordar impostos ambientals i augmentar Sucesiones--, i Vilalta ofereix: "Hi ha marge per a poder parlar de tot. Fins i tot d'impostos que han estat tombats pel Constitucional i que tenim voluntat de recuperar".





Així, ERC s'obre "si cal a fer canvis en fiscalitat", però reclama a canvi que els interlocutors acceptin una negociació franca que defugi el tacticisme polític i cortoplazismo i se centri en analitzar com millorar les polítiques públiques per als ciutadans.





DESPLEGAMENT DE POLÍTIQUES SOCIALS





Per al nou curs polític que començarà al setembre, la portaveu fixa dues prioritats: la primera, defensar als presos ia tots "els represaliats" de Catalunya i seguir avançat cap a una república catalana; la segona, el desplegament de les polítiques socials que necessiten els ciutadans.





Pel que fa a la primera, considera que els partits i les entitats sobiranistes han teixir una estratègia conjunta, ja que és el que realment dóna fortalesa a l'independentisme: "Deixar enrere retrets, deixar enrere possibles desavinences o diverses estratègies que no es coordinin".





"La principal força de l'independentisme i del moviment republicà és la diversitat, la pluralitat i la transversalitat, però alhora que tot això estigui combinat amb una unitat d'acció, amb una estratègia compartida i amb una cohesió del moviment", ha diagnosticat.





Sobre la concreció del Consell de la República a Bèlgica, que ha de començar a definir-se en les pròximes setmanes, la portaveu republicana esgrimeix que s'haurà de "parlar amb tots els actors" polítics del sobiranisme per analitzar i precisar quin paper ha de tenir aquest òrgan .





Vilalta ha afirmat que ha de ser un instrument més en defensa d'una república catalana, i ha apuntat que "haurà de coordinar-se" amb la resta d'instruments com poden ser el Govern, el Parlament, les entitats sobiranistes i la mobilització ciutadana.