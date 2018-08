14 detinguts aquest any per actes vandàlics al Metro de Barcelona

Imatge captada per les càmeres de seguretat del metro de Barcelona (Europa Press)





Els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la Unitat de Seguretat i Protecció Civil de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), han detingut aquesta setmana en dues actuacions policials a cinc grafiters per presumpta intrusió en instal·lacions ferroviàries, actes vandàlics i danys en els vagons del Metro de Barcelona valorats en 10.000 euros, ha informat el cos policial aquest dissabte en un comunicat.





En una primera actuació la matinada de dimarts, els agents van arrestar quatre joves d'entre 22 i 30 any s com a presumptes autors d'un delicte de danys a vagons del metro valorats en més de 4.000 euros.





La seguretat de TMB va alertar els Mossos de la presència d'una desena de joves pintant grafits en vagons estacionats a les vies de l'estació de la Línia 2 al Passeig de Gràcia de Barcelona cap a les 5.00 hores, quan encara no havia començat el servei .





Agents uniformats i de paisà van acudir al lloc, i van realitzar una primera detenció d'un home de 30 anys, mentre que la resta de sospitosos van fugir corrent per l'interior dels túnels.





Els policies, en coordinació amb la seguretat de TMB --que visionava als joves pels túnels a través de càmeres de seguretat-, els van perseguir fins a La Monumental i els agents de paisà els van localitzar a la cruïlla entre els carrers Diputació i Sardenya , des d'on van prosseguir la fugida, encara que van aconseguir arrestar dos joves de 22 anys i un de 23, i els van intervenir 81 esprais.





El cinquè sospitós, al qual van decomissar uns 30 esprais, va ser detingut la tarda d'aquest dimecres a les Cotxeres de Nou Barris per presumptament pintar vagons del metro i causar danys valorats en 6.000 euros després que treballadors de TMB alertessin de la presència de set encaputxats fent pintades.





Els Mossos mantenen obertes dues investigacions per localitzar la resta de grafiters, mentre que els detinguts van quedar en llibertat a l'espera que el jutge els citi per presumptes delictes de danys, desobediència i resistència a l'autoritat.





El cos policial català ha realitzat 14 detencions a 2018 per intrusions i actes vandàlics en l'àmbit ferroviari, s'han identificat i denunciat 25 persones per causar danys amb grafits en el transport públic i per quatre s'han emès ordres de recerca i captura.