La deriva ultradretana de Puigdemont allunya el PDeCAT dels liberals europeus

Carles Puigdemont (Europa Press)





La preocupació en l'Aliança de Partits Liberals i Demòcrates europeus (ALDE) per la deriva ideològica del PDeCAT és màxima i la direcció del grup estudia una fórmula per posar sobre la taula l'expulsió.





Així, segons revela aquest diumenge el diari digital 'Vozpópuli', l'Aliança de Partits Liberals i Demòcrates europeus (ALDE) valora l'expulsió del PDeCAT de la família liberal pels llaços de Carles Puigdemont amb l'extrema dreta flamenca i la italiana. El PDeCAT és un dels membres més veterans de ALDE, a la qual es va incorporar com a membre de ple dret el maig del 2005, quan encara es deia Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).





La victòria dels partidaris de Puigdemont en el recent congrés del PDeCAT ha aprofundit més en la seva aposta del partit per la independència de Catalunya, sense descartar la via unilateral. La ponència aprovada a l'assemblea de finals de juliol demana a més replantejar la pertinença del partit a ALDE. El PDeCAT argumenta la "incomoditat" que suposa compartir espai amb Ciutadans, que és part del grup liberal, entre altres motius. La derrota de Marta Pascal tampoc ajuda. Pascal va ser vicepresidenta de ALDE entre 2015 i 2017.





SENSE EXPLICACIONS ALS SEUS SOCIS





Pel que es veu, no és només la deriva separatista i radical del partit, sinó també els seus incomptables casos de corrupció i les batalles internes que lliura Puigdemont des de la seva fugida el que ha provocat que la situació entre ALDE i el PDeCAT no tingui una altra sortida.





Puigdemont es proposa repetir la dissolució del partit com ho va fer amb la candidatura Junts per Catalunya (JxCat) pel 21-D. De cara a les pròximes cites electorals, ja està previst que es dissolgui en la Crida Nacional per la República. El president d'ALDE, l'holandès Hans van Baalen, ha expressat públicament el seu malestar amb els plantejaments del nacionalisme català.





Segons relata 'Vozpópuli', ALDE va exigir a la direcció del PDeCAT que es presentés a principis de juliol a Brussel·les per donar explicacions sobre les picades d'ullet de Puigdemont a la ultradreta flamenca del N-VA -un dels principals suports de l'expresident a Waterloo - i la seva relació amb la Lliga Nord italiana. Aquests partits estan en les antípodes dels liberals i són un dels seus principals rivals per a les eleccions europees de maig del 2019. De fet, el N-VA està meditant ficar a Puigdemont en les seves llistes al Parlament europeu, segons ha informat el diari belga Het Laaste Nieuws.





DE MACRON A LE PEN





Així, ningú de l'executiva del PDeCAT es va presentar a la cita de Brussel·les. Fa força temps que la formació catalana ha desatès les seves obligacions com a membre de ALDE. No ha pagat la seva quota com associat que ja va vèncer el passat 1 d'abril. Tampoc ha participat en l'últim congrés de ALDE celebrat a Holanda el novembre del 2017, ni en el Consell de ALDE que va tenir lloc a Bulgària el passat 27 de maig. A la web dels liberals, el PDeCAT segueix apareixent com a membre, encara que figura Artur Mas com a president.





És més, Ciutadans exercirà d'amfitrió del proper congrés de ALDE que se celebrarà a Madrid entre el 8 i l'11 de novembre d'aquest any. Segons explica 'Vozpópuli' serà difícil que el PDeCAT resisteixi fins llavors a la família liberal, que a més està immersa en una complexa negociació per formar una nova aliança electoral liderada pel president francès, Emmanuel Macron.





La qüestió és si el PDeCAT buscarà refugi en l'experiment ultraconservador de Steve Bannon -gurú de Donald Trump - al costat de Le Pen i la resta de formacions anti Unió Europea. Això suposaria un canvi d'ubicació al Parlament d'Estrasburg on s'asseuria en l'ala esquerra, amb Podem o ERC o com No Inscrit.