El Govern de Pedro Sánchez es debat entre convocar eleccions a la tardor o a la primavera

El Govern de Pedro Sánchez es debat entre convocar eleccions generals a la tardor, aprofitant els bons resultats en les enquestes del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), oa la primavera, per tal de no desgastar l'executiu actual.





Fonts internes expliquen que ministres com José Luis Ábalos, titular de Foment i secretari d'organització del PSOE, es decanten per celebrar els comicis el més aviat possible, abans que el curs parlamentari visibilitzi la falta de suports del partit del Govern central.





Altres dirigents del gabinet del president coincideixen que l'ideal és fer eleccions a la primavera per confirmar així el "canvi d'època" del qual Pedro Sánchez en fa gala.





Les interpretacions són diverses i, entre elles, figura també el paper del Govern central davant l'independentisme català, ja que si es convoquen eleccions generals no caldria prendre decisions rellevants en dates tan assenyalades com la Diada de Catalunya, l'11 de setembre, o el primer aniversari de la consulta de l'1 d'octubre.





ENQUESTES





El PSOE seria la força més votada si ara hi hagués eleccions, segons el Baròmetre del CIS corresponent al passat mes de juny.





En concret, després de l'arribada de Pedro Sánchez al Govern, els socialistes obtindrien un 29,9% dels vots, traient 9,5 punts d'avantatge al PP, que quedaria en segona posició empatat amb Ciutadans, mentre que Unidos Podemos i els seus confluències es desplomarien fins a un 15,6% d'intenció de vot.