El PSC demana retirar el monument del 'Valle de los Caídos català' a Montserrat

El grup parlamentari del PSC ha presentat una proposta de resolució davant la cambra catalana en al qual reclamen al Govern retirar el monument dedicat al Tercio de Requetés, situat prop del monestir de Montserrat, i que es coneix també com el 'Valle de los Caídos català '.





Es tracta d'un mausoleu inaugurat el 1961 en què estan enterrats els cadàvers de 404 combatents del Terç traslladats des de diferents llocs d'Espanya. Té símbols franquistes i acull reunions de persones favorables al dictador Francisco Franco.





La proposta del PSC ha estat presentada per la portaveu parlamentària, Eva Granados, i el portaveu adjunt, Ferran Pedret, i en ella apel·len a la llei 52/2007 de Memòria Històrica.





Els socialistes demanen a la Generalitat que faci les gestions necessàries per retirar en el termini de sis mesos el monument dedicat al Tercio del Requetés, ubicat a la plaça dels Apòstols, prop del monestir de Montserrat.





El PSC reclama també adequar "la cripta dedicada als combatents del Terç" a la legislació en matèria de memòria històrica, així com "conservar i museïtzar tant el monument com altres elements que poguessin resultar retirats de l'entorn citat per a l'adequació d'aquest a la legislació en matèria de memòria històrica, si els informes tècnics corresponents avalen l'interès històric o artístic de tots dos elements ".