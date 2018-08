L'Ajuntament rectifica i permetrà la figura del Tío Che

El regidor del districte barceloní de Sant Martí, Josep Maria Montaner, ha anunciat aquest dilluns que l'expedient de l'orxateria del Poblenou per tenir elements no permesos al carrer ha estat arxivat, i que la figura tornarà a ubicar-se a la rambla del Poblenou.





Ha explicat en un apunt a Twitter que l'expedient per elements no permesos ha estat arxivat per no explicitar clarament en la llista la figura del Tío Che i "tenint en compte que és un comerç històric i emblemàtic".





L'orxateria ha assegurat en la mateixa xarxa social que el ninot tornarà a instal·lar-se la tarda d'aquest dilluns a les 19.30, i ha agraït el suport rebut, ja que veïns i grups municipals havien criticat la retirada de la figura.