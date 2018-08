La justícia italiana concedeix a Juana Rivas 15 dies amb els seus fills a Sardenya

El Tribunal de Càller (Itàlia), on se segueix el procés sobre la custòdia dels fills de Juana Rivas, ha concedit a aquesta mare de Maracena (Granada) condemnada a Espanya amb sentència no ferma a cinc anys de presó per un delicte de sostracció de menors i a sis sense la pàtria potestat, passar 15 dies amb els menors a Sardenya aquest estiu, però no en territori espanyol.





