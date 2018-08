Un home de 82 anys assassina la seva dona a punyalades a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns a un home de 82 anys i de nacionalitat espanyola com a presumpte autor de la mort a punyalades de la seva dona, de 78, al districte barceloní de Sants-Montjuïc.





Els agents han rebut cap a les 13.20 hores un avís d'una persona que afirmava que els seus pares estaven ferits a l'interior de casa seva, ha informat la policia catalana en un comunicat.





La dona ha mort a causa de ferides provocades per arma blanca, i els professionals del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) no han pogut fer res per salvar la vida.





L'home estava ferit greu, també per arma blanca, al terra del domicili, i ha estat traslladat a l'hospital pels serveis mèdics.





Els Mossos, que han procedit a la detenció de l'home com a presumpte autor d'un homicidi, han obert una investigació per aclarir els fets.





Per la seva banda, el jutjat d'Instrucció número 22 de Barcelona en funcions de guàrdia d'incidències ha procedit a l'aixecament del cadàver de la dona i procedirà a la inhibició al jutjat de violència.





Segons ha indicat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no consten antecedents de violència entre la parella.