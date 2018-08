El Suprem aborda la primera setmana de setembre les recusacions contra els jutges del procés

La Sala de l'article 61 del Tribunal Suprem es reunirà previsiblement la primera setmana de setembre per resoldre sobre els sis incidents de recusació presentats per diversos implicats en la causa pel procés independentista a Catalunya contra els magistrats que han de jutjar aquest assumpte a l'alt tribunal en els pròxims mesos, han informat fonts de l'alt tribunal.





L'instructor de les recusacions, el magistrat Vicente Magro, ha acumulat en un únic expedient les sis diferents recusacions als cinc magistrats de la Sala presentades per l'expresident Carles Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras, els exconsellers Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva , Lluís Puig, i Clara Ponsatí; l'expresidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell i els que fossin líders de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.





A aquesta documentació, l'instructor afegirà la resposta dels magistrats recusats -que previsiblement serà contrària a apartar-se del cas- i els informes de Fiscalia, del que de moment únicament s'ha presentat un de contrari igualment a les recusacions plantejades, segons les mateixes fonts .





FINS A CINC MAGISTRATS RECUSATS





Els incidents es dirigeixen contra el president de la Sala, Manuel Marchena i els magistrats Andrés Martínez, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela i Antonio del Moral.





No obstant no totes les recusacions i dirigeixen contra els cinc membres del tribunal, ja que alguns processats volen expulsar a la totalitat i d'altres, com Rull i Turull, únicament es dirigeixen contra els quatre primers, en no considerar-los neutrals per ser aquests jutges els mateixos que van dictar l'acte pel qual el Tribunal Suprem va admetre a tràmit la querella que va presentar la Fiscalia el 30 d'octubre de 2017 contra els ara processats.





Junqueras i Romeva, per la seva banda, també dirigeixen la seva recusació contra Del Moral en considerar igualment parcial per jutjar-los juntament amb la resta de la Sala, de manera que finalment el tribunal al complet es veu afectat per l'incident de recusació.





La Sala del 61 (anomenada així pel nombre de l'article de la Llei orgànica del poder judicial (LOPJ) que la regula, la integren el mateix president del Suprem, Carlos Lesmes, a qui se sumen els presidents de cadascuna de les cinc sales del Supemo -Marchena haurà d'absentar, per es afectat- a més del magistrat més antic i el més modern de cadascuna d'elles.