Podemos defensa que el Rei acudeixi a l'acte pels atemptats de Catalunya

El portaveu de Podem al Senat i secretari general del partit a la Comunitat de Madrid, Ramón Espinar, ha defensat aquest dimarts l'assistència del Rei Felip VI a l'acte que tindrà lloc a Barcelona per l'aniversari dels atemptats jihadistes perpetrats fa un any a la capital catalana i en Cambrils (Barcelona), i ha criticat que el president de la Generalitat de Catalunycaa, Quim Torra, utilitzeu aquest esdeveniment per "escenificar diferències" polítiques.





"Mentre Felip VI sigui el cap de l'Estat, ha d'acudir a aquest tipus d'actes, que tenen a veure amb un terreny que no és el de la política", ha afirmat en declaracions a Telecinco.





Tant el president del Govern central, Pedro Sánchez, com el Rei estaran en l'homenatge de Barcelona, organitzat per la Generalitat, i així li ho ha comunicat l'Executiu central al Govern de Quim Torra, que ha anunciat el seu veto a la presència de Felip VI.





Espinar considera que el president català "es torna a equivocar", perquè "el terreny de la contesa política es dóna en les idees, els valors i els projectes, no en els homenatges a les víctimes d'un atemptat".





Aquest tipus d'actes, ha afegit, "no són el moment per escenificar diferències", sinó per "estar tots els que ens solidaritzem amb les víctimes, sigui el cap d'Estat o sigui qui sigui, amb la ideologia que sigui". "Després ja, quan te'n vas a casa, ets monàrquic, ets republicà, ets independentista o ets molt espanyol, cadascú el que vulgui", ha insistit.