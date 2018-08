Viatges amb mascotes? Consulta aquests 4 consells

Gairebé la meitat de les famílies espanyoles compten en les seves llars amb almenys una mascota, ja siguin gossos, gats, peixos, aus o un altre tipus d'espècies domèstiques. Davant aquesta circumstància, l'arribada de l'estiu pot suposar tot un repte per als amos a l'hora d'organitzar el viatge.





Fins a un terç dels espanyols amb mascota vol viatjar amb ella i decideix la seva destinació en funció de si accepten animals, segons dades de l'app Coverfy.





Un dels filtres més usats en les plataformes en línia quan s'inicia el procés de recerca d'allotjament, és el que permet conèixer si inclouen la presència d'animals de companyia, fins i tot per sobre del relatiu al wifi gratuït o l'aparcament.





Cada vegada són més els espanyols que decideixen portar-se amb ells als animals de companyia, el que ha fet que el nombre d'hotels "pet-friendly" hagi augmentat aproximadament un 14% durant els últims anys.





Segons els estudis del sector, València (17%), Barcelona (16,7%) i Sevilla (16,3%) 3 són les destinacions que compten amb un major nombre d'allotjaments d'aquest tipus.





CONSELLS





Les quatre recomanacions que suggereixen els experts a l'hora de viatjar amb mascotes són les següents:





DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA





Els certificats mèdics necessaris per viatjar amb la nostra mascota varien en funció de la destinació que triem. Si les vacances són dins el territori nacional, n'hi haurà prou amb tenir a mà la cartilla sanitària de l'animal degudament actualitzada. Si per contra vam decidir fer l'escapada a un altre país dins de la Unió Europea, hem de portar també el Passaport Europeu per Animals Domèstics segellat que certifiqui la correcta administració de les vacunes necessàries de l'animal en qüestió, així com el certificat de bona salut de la mascota. Cal que aquest document sigui expedit pel mateix veterinari un parell de setmanes abans de la realització del viatge.





FÓRMULES DE TRANSPORT I SEGURETAT





Un dels punts clau a l'hora d'organitzar el viatge, és l'elecció del mitjà de transport i més si ho fem de la mà de la nostra mascota. L'ús de transportí o gàbia és obligatori durant el desplaçament, independentment de si viatgem amb cotxe, avió, vaixell, tren o autobús, sent aquesta última l'opció menys recomanable, ja que l'animal sol haver d'anar al maleter del vehicle.





En el cas de l'avió, el pes de l'animal no ha de superar els 10 quilos i ha d'estar dins de l'arca reglamentària. D'altra banda, si l'opció triada per a les vacances és el creuer, has de consultar quines companyies ho permeten i a més incloure a la maleta la targeta sanitària i la targeta d'embarcament de la mascota, la qual té un cost entre 15 i 40 euros.





ASSEGURANÇA PER A MASCOTES





Durant els trajectes i estades en llocs desconeguts, molts animals se senten desorientats i poden comportar d'una manera diferent, el que pot donar lloc a incidents que posin fi als dies de descans o fins i tot un desemborsament extra per la butxaca. Per evitar-ho, independentment de la destinació i del mitjà de transport, és aconsellable viatjar amb l'assegurança de responsabilitat civil de mascotes en regla, sent a més obligatori per als que compten amb un animal catalogat com a raça perillosa.





A més, abans del viatge és aconsellable consultar amb els experts qualsevol especificació, ja que pot ser convenient ampliar les cobertures de l'assegurança per donar un major suport i tranquil·litat. Les assegurances de mascotes van dirigides bàsicament a gossos i gats amb una edat compresa entre els 3 mesos i els 9 anys d'edat i sempre que estiguin microxipats. Només algunes companyies ofereixen assegurances per a un altre tipus d'animals com els conills, cobais, xinxilles i altres rosegadors. L'assegurança de mascotes varia de preu segons la raça de l'animal, l'edat i el tipus de cobertura.





LOCALITZADOR





El microxipat és obligatori per llei al nostre país, ja que a més de permetre la localització de l'animal, serveix de control de l'estat de vacunació. Els localitzadors poden ser de diferent tipus, des d'un microxip homologat amb funcionament electrònic d'identificació, fins a una xapa tradicional amb nom i telèfon dels amos per poder contactar amb ells en cas d'accident o pèrdua. En aquest sentit, a l'hora de realitzar un viatge és aconsellable informar-se de les especificacions en relació al localitzador de l'animal, ja que en funció de la destinació, el distintiu permès pot variar.





Per exemple, mentre que en alguns països està autoritzat el tatuatge identificatiu, en altres només és vàlid el sistema de tipus electrònic, com per exemple en els països membres de la Unió Europea, Egipte o Sud-àfrica, entre d'altres.









Notícia publicada inicialment A Pressdigital