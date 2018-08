Borrell planteja formar immigrants legals a Europa amb un 'Erasmus euro-africà' a canvi de retornar il·legals

El ministre d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, Josep Borrell, ha plantejat la idea d'"una espècie d'Erasmus euroafricà" de manera que, per cada immigrant il·legal tornat al seu país d'origen, Europa accepti a un immigrant legal per formar-lo durant tres anys i després enviar de tornada al seu país per "reforçar l'economia domèstica".





Borrell, parla d'aquesta possibilitat com una "solució constructiva" i basada en la cooperació que s'emmarcaria en un sistema paneuropeu per donar suport als països d'origen dels immigrants, perquè Espanya i el Marroc no poden resoldre per si sols.





És més, creu que una iniciativa així podria agradar als països europeus "que no practiquen la política de la por", és a dir, Espanya, Portugal, França o Alemanya, a diferència d'Hongria, Polònia, Itàlia o Àustria. En aquesta política de la por col·loca també al president dels Estats Units, Donald Trump, i el nou líder del PP, Pablo Casado.





INCENTIUS ALS PAÏSOS D'ORIGEN





En una entrevista al diari alemany 'Handelsblatt', Borrell defensa que cal donar "incentius" als països d'origen dels immigrants per signar acords de readmissió perquè que els que no compleixin els requisits per quedar-se a Europa puguin ser retornats "ràpida i eficientment".





Espanya, explica, els té amb el Marroc i Algèria, i funcionen sense problemes. També relata que cada any "20.000 treballadors agrícoles marroquins vénen a Espanya a treballar i aprendre com cultivar vegetals en hivernacles", una formació que poden utilitzar després al seu país.





D'altra banda, assegura no tenir cap queixa de la cooperació marroquina per frenar la immigració il·legal i que està en contacte permanent amb el seu col·lega d'aquest país, Nasser Bourita.





ESPERA QUE NO HAGI CONTROLS ALS PIRINEUS





Per Borrell, si Europa no assumeix que la frontera externa és una frontera comuna, hi ha el gran risc que es reprenguin els controls fronterers dins de l'espai Schengen, i això és una cosa que no vol un país que rep 30 milions de turistes a l'any.





Preguntat llavors si no tindria sentit un control temporal dels Pirineus, com a única frontera terrestre amb el nord d'Europa, Borrell replica que espera que no sigui el cas i, de fet, creu que, amb 25.000 immigrants a l'any, els números "són tan petits que no cal ". En la seva opinió, molts que vénen del Marroc i Algèria no es queden a Espanya perquè des d'aquí "són retornats ràpidament".





Borrell explica a més que els immigrants el retorn a Espanya van pactar al juny Pedro Sánchez i Angela Merkel són "poc més de 30" i que, segons el que ell sap, ja estan tots de nou a Espanya.





Pel que fa a França, el periodista assenyala que el 2017 França va tornar a Espanya 9.000 migrants pel seu color de pell, cosa que és il·legal, al que el ministre replica que "de vegades es mou un a la frontera de la legalitat". Segons diu, Espanya els accepta perquè es tracta de "xifres baixes".