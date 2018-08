La UE desbloqueja 55 milions d'ajudes per a les migracions

El ministre d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, Josep Borrell, ha subratllat aquest dimecres que el president de la Comissió Europea, Jean Claude Juncker, ha comunicat al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, el desbloqueig de 55 milions d'euros procedents del fons fiduciari per a l'Àfrica per ajudar a gestionar les migracions.





Així ho ha destacat aquest dimecres, en al·lusió a la carta que li va enviar aquest dimarts Juncker a Sánchez.





"No diu que no hi hagi més diners, anuncia el desemborsament de 55 milions d'euros, que ja eren al fons fiduciari, reconeix que les necessitats són grans i s'espera que es puguin aconseguir més recursos", ha dit a la seva arribada a l'acte de presa de possessió del nou president de l'Institut Cervantes.









La carta, difosa a Twitter per Sánchez, es refereix a un programa de 55 milions per a gestió de fronteres que es va aprovar el 6 de juliol i que beneficiarà sobretot el Marroc i Tunísia. En ella, Juncker necessita que la Comissió Europea està fent tot el possible per posar en marxa el programa ràpidament i efectuar els pagaments a l'organisme encarregat "sense demora".





Borrell també ha precisat que almenys la meitat d'aquests fons "aniran a pal·liar les actuals circumstàncies que s'estan produint al Marroc".





I ha demanat no restar importància a l'esforç de Brussel·les, tot i que ha afegit que "és veritat que es reconeix que poden no ser suficients". Segons ha dit, la presidència austríaca de la UE s'ha mobilitzat per aconseguir més recursos.