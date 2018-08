Vall d'Hebron trasplanta un mateix fetge a dues nenes

Vall d'Hebron ha dut a terme amb èxit un trasplantament hepàtic split per a dues nenes de 13 anys i 8 mesos respectivament amb la particularitat que el donant de fetge també era menor d'edat.





Es tracta d'un procediment quirúrgic reservat per a casos excepcionals que requereix un alt nivell d'experiència, que molt pocs hospitals de l'estat poden realitzar i que Vall d'Hebron només havia fet una vegada anteriorment, l'any 2002.





Naroa, de 13 anys, patia una malaltia metabòlica que l'obligava a seguir una dieta molt restrictiva en proteïnes i un hepatocarcinoma (càncer de fetge).





Roma, de 8 mesos i per sota dels 6 quilograms de pes, patia una malaltia genètica rara, la síndrome d'Alagille que li havia provocat una cirrosi hepàtica irreversible.





En tots dos casos es tractava d'una situació mèdicament molt complexa que només es podia resoldre amb un trasplantament.





"El trasplantament hepàtic split és un procediment quirúrgic d'alta complexitat en el qual el fetge del donant es divideix en dues parts per obtenir dos empelts completament funcionals que van a parar a dos receptors", explica el doctor Ramon Charco, cap del Servei de Cirurgia hepatobiliopancreàtica i Trasplantaments de la Vall d'Hebron. En aquest cas, la donació procedia també d'un menor d'edat.





EQUIP





Un equip format per un metge i una infermera es van desplaçar fora de Catalunya per a l'extracció de l'òrgan que un cop a Vall d'Hebron va ser dividit en dues parts per l'equip del doctor Ramon Charco.





El fetge es va dividir en dues parts en un procediment que requereix gran perícia tècnica, ja que les dues parts de fetge, així com les venes i artèries han de funcionar perfectament.





La part més petita contenia els segments hepàtics II i III que són els de menor dimensió, una artèria, dues venes i un conducte biliar i va ser implantat a Roma.





Per comprendre millor la dificultat d'aquest trasplantament, encara que se li va implantar una part molt petita de fetge, encara era massa gran per al seu cos i va haver d'estar uns dies amb la ferida oberta abans de poder tancar-la. La resta del fetge, és a dir, tot el lòbul hepàtic dret més una part de l'esquerre, una artèria, dues venes i un conducte biliar van ser per Naroa.





Naroa va rebre l'alta hospitalària set dies després del trasplantament i ja pot menjar carn i embotits. Està totalment curada tant de la metabolopatia com del càncer de fetge. Roma continua ingressada en Vall d'Hebron i la seva evolució és molt satisfactòria.