Un gihadista de la Rambla: "tots els espanyols són dolents"

Un testimoni va destacar davant els Mossos d'Esquadra que algun dels membres de la cèl·lula gihadista que va atemptar a Barcelona el 17 d'agost de l'any passat van començar a tenir actituds "rares" les setmanes prèvies dels atropellaments múltiples. Així mateix, recorda que Moussa Oukabir, un dels terroristes que van ser abatuts a Cambrils, va arribar a afirmar que "tots els espanyols són dolents".





Així ho va explicar el cosí de Moussa i de Driss Oukabir -aquest segon a la presó provisional i al nom hi ha la furgoneta que es va llogar i es va usar per atropellar els vianants a La Rambla de Barcelona -durant la seva declaració com a testimoni davant els Mossos d'Esquadra el passat 28 de febrer.





Segons consta en l'acta de declaració que obra en el sumari, després de ser preguntat sobre si recorda alguna cosa "especial" que poguessin tenir relació amb els atemptats que van deixar 16 víctimes mortals, el testimoni va recordar una conversa que va mantenir en un cotxe amb el seu cosí Moussa Oukabir.





"ENS PROHIBEIXEN EL BURCA"





"Tot està controlat pels jueus" i "tots els espanyols són dolents", va dir Moussa Oukabir en aquesta xerrada. Davant la sorpresa d'aquestes afirmacions, el testimoni li va preguntar que per què arribava a aquesta conclusió, al que va respondre: "no veus com ens tracten, no veus que ens prohibeixen el burca".





A més d'aquestes paraules, el testimoni va assenyalar als agents de la policia autonòmica que era amic de Said Aalla i que coneixia Omar Hichamy, altres dels cinc terroristes que van resultar abatuts a Cambrils. Va afegir que Hichamy solia estar amb Mohammed Houli Chemlal, ferit en l'explosió de la casa d'Alcanar --lloc on estaven preparant els atemptats-- ia la presó provisional des del 22 d'agost per la seva presumpta implicació en les accions terroristes.





El cosí dels presumptes gihadistes va explicar en la seva declaració policial que al començament de l'estiu de 2017, coincidint amb l'inici del Ramadà, va notar a tots ells "una mica estranys" i que va tenir una forta discussió amb Said Aalla i el seu cosí Moussa Oukabir. No obstant això, va reprendre la relació amb ells després de passar el mes de dejuni diari, però, segons ha indicat, els veia menys i continuaven estant "més seriosos del que és habitual".





Entre els episodis estranys que el testimoni va relatar als Mossos, va recordar que dues setmanes abans dels atemptats Said Aalla li va demanar que li deixés jugar amb el seu mòbil al·legant que "d'aquí a poc" ja no anava a estar i li anava a "fer fora a faltar ".





LES devien "MENJAR" EL CAP





El cosí dels Oukabir no va sospitar que aquests comportaments estiguessin relacionats amb el terrorisme, sinó que pensava que podia tractés d'algun "robatori", segons va declarar. En aquest sentit, ha lamentat que als seus amics i familiars els van deure "menjar" el cap per haver comès els atemptats.





A preguntes dels agents, va destacar que creu que no li van triar per formar part de la cèl·lula perquè no estava tan interessat en la religió com ells i que més d'una vegada li "esbroncar" perquè no pregava. Fins i tot Moussa Oukabir i Omar Hichamy, que es van traslladar en diverses ocasions a Barcelona, no li permetien acompanyar-los amb l'excusa que "havia de començar a resar".