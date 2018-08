Els socialistes de Lleida: desunits i enfrontats després de la marxa d'Àngel Ros

La sortida sorprenent d'Àngel Ros ha deixat el PSC de Lleida postrat en el dubte i la inacció. Tot i que es preveia que la Montse Mínguez convoqués aquest dimarts un ple per donar començament a la successió de Ros, l'alcaldessa en funcions ha comunicat que "la intenció és esgotar cada dia" del termini perquè els regidors tinguin temps per organitzar-se i acudir al ple , adduint que estan de vacances.





"Estem en època d'agost i quant més ho allarguem la gent tindrà més temps per organitzar-se. Recordo que hi ha gent de vacances i fora i, per tant, si internem allargar el calendari facilitem la planificació de la resta de regidors que hi ha a la corporació municipal ", ha assenyalat, i ha confiat que al ple puguin assistir el màxim de regidors possibles.





No obstant això, després de la dilació en els terminis es troba l'enfrontament soterrat entre els dos favorits per succeir a Ros: Montse Mínguez i Fèlix Larrosa. Segons informa 'El Segre', els dos candidats es van reunir amb Salvador Illa, secretari d'Organització del PSC, tot i que no van aconseguir arribar a un acord que satisfés a tots dos.





Per solucionar la situació, es recorrerà a la militància. De manera que seran les bases del PSC les que elegiran el successor de Ros entre els candidats que optin just abans del ple d'investidura.





Un cop formalitzada la renúncia de Ros, l'Ajuntament tindrà 10 dies hàbils -fins al 29 d'agost- per celebrar el ple en què s'esculli el nou alcalde i prengui possessió.