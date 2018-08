Sánchez es reuneix amb Merkel per tancar un acord sobre immigració

Malgrat el canvi d'inquilí a la Moncloa, tot sembla indicar que segueix la bona sintonia entre els governs espanyol i alemany. Prova d'això és la pròxima trobada que reunirà Angela Merkel amb Pedro Sánchez al palau de les Marismillas, a Doñana, on està passant les seves vacances el president del Govern.





Merkel arribarà dissabte i es quedarà tot el cap de setmana per conversar amb el seu homòleg espanyol sobre diferents matèries, encara que el focus estarà posat en la crisi migratòria que pateix Europa.





Pedro Sánchez vol aconseguir el compromís de la canceller que la Unió Europea proveirà de més fons a Espanya per poder gestionar millor els fluxos migratoris. Després del tancament de fronteres d'Itàlia, diferents veus alerten que les rutes per arribar a sòl europeu estan virant cap a l'oest, amb Espanya com a destinació més proper de les costes africanes.





Un altre dels assumptes que floten en l'aire i sobre el qual d'una manera o una altra hauran de tractar tots dos mandataris és el 'procés' i, més en concret, Puigdemont.





Després que Llarena retirés totes les euroordres arran de la sentència alemanya que va denegar el lliurament de Puigdemont pel delicte de rebel·lió, no ha transcendit que Sánchez ni Merkel hagin parlat sobre aquest particular. Sens dubte, per reforçar la confiança entre tots dos països és fonamental que Catalunya es posi sobre la taula.





Els dos dirigents també faran balanç de la recent cimera de l'OTAN i parlaran de la defensa europea. Serà un cap de setmana de treball, a invitació del cap de l'Executiu espanyol, que confirma la bona relació entre els dos països.