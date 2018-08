Pedro Sánchez intenta guanyar-se la cúpula de l'Ibex-35

El president del Govern, Pedro Sánchez, s'ha reunit en les últimes setmanes amb diversos presidents de les principals companyies de l'Ibex-35, entre ells la del Banc Santander, Ana Botín, per analitzar la situació econòmica actual i els principals reptes.





Sánchez ha mantingut diverses trobades amb els primers executius de les principals companyies espanyoles per abordar la situació, en el marc de la seva agenda habitual en la qual es programen trobades amb representants de tots els sectors.





Alguns dels líders empresarials amb els quals s'ha reunit Sánchez a les últimes setmanes són, a més de amb Botín, el president de Telefónica, José María Álvarez-Pallete; el d'Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán; ACS, Florentino Pérez; Fundació La Caixa i CriteriaCaixa, Isidre Fainé, o Endesa, Borja Prado, entre altres, segons recull el diari 'Expansión'.





A la tornada de les vacances, al setembre, Sánchez seguirà portant a terme reunions amb els principals líders empresarials de l'Ibex, per tractar sobre l'evolució macroeconòmica del país i els principals reptes del futur.





Les reunions s'estan produint en un context en què el Govern ha anunciat que té previst millorar els ingressos tributaris implantant noves figures tributàries, entre les que es troba la creació d'un impost a la banca i un nou tribut als serveis digitals de les grans companyies tecnològiques (com Facebook, Google, Apple, Amazon o Microsoft).





L'Executiu també ha avançat que preveu modificar l'impost sobre societats, amb la intenció d'implantar un tipus mínim, que podria ser del 15%, a partir del qual les empreses no puguin aplicar deduccions, si bé la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero , va aclarir que no afectarà ni pimes ni a autònoms.





Aquestes mesures no han estat ben rebudes per bona part de les companyies. La Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE) ha qualificat d ' "error" apujar els impostos a les empreses perquè això "llastraria" la competitivitat, retallaria la inversió nacional i estrangera, reduiria a mig termini la tributació i podria perjudicar la creació d'ocupació.





L'impost a la banca per sufragar les pensions ha trobat també el rebuig frontal del sector financer. L'Associació Espanyola de Banca (AEB) i la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis (CECA) van advertir que un augment de la càrrega tributària del sector financer no és la solució "adequada" per al sosteniment del sistema de pensions, ja que és " injust "i comportaria efectes" col·laterals perjudicials "per a l'economia en general.





Segons la seva opinió, l'establiment d'un gravamen singular sobre el sector podria tenir uns efectes recaptatoris "inferiors als pretesos" i, no obstant això, afectar de manera "molt negativa" a la solvència del mateix.









El conseller delegat de BBVA, Carlos Torres, ha advertit que generaria distorsions i encariria el crèdit, en línia amb la presidenta del Banc Santander, Ana Botín, que ha opinat que "no es justifica" i que qualsevol mesura fiscal hauria de ser la mateixa per a totes les empreses.