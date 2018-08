Els funcionaris cobraran una paga de 300 euros per endarreriments de la pujada salarial

Els funcionaris de la majoria d'administracions públiques cobraran a la nòmina d'agost una paga d'uns 300 euros pels endarreriments de l'augment de sòl.





Es tracta d'una compensació per la pujada salarial del 1,5 per cent que no van cobrar durant els set primers mesos de l'any a causa de la falta de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2018.





El passat 29 de juny, els comptes públics van superar l'últim escull parlamentari al Senat, de manera que les diferents administracions ja podien començar a traslladar l'augment salarial a les nòmines dels treballadors públics.





Està previst que uns dos milions de treballadors es beneficiïn d'aquesta mesura en la nòmina d'agost.





A partir de setembre, el sou dels funcionaris ja arribarà actualitzat.





Segons dades de l'Agència Tributària, el salari mitjà d'un funcionari a Espanya és de 34.000 euros a l'any.





ADMINISTRACIONS





Els funcionaris dels ministeris tenen garantit l'ingrés íntegre d'aquests endarreriments a l'agost, mentre que en el cas dels empleats públics de la resta d'administracions depèn dels acords amb les diferents comunitats autònomes i amb els ajuntaments.





En aquest sentit, hi ha comunitats que ja han aportat les retribucions pendents als seus treballadors, altres que repartiran aquests aproximats 300 euros en dos nòmines a l'agost i al setembre, i altres en què s'aportaran de forma prorratejada entre agost i desembre.