Isidre Fainé, directiu líder en RSE

El president de la Fundació Bancària la Caixa, Isidre Fainé, és el gran referent en Responsabilitat Social Empresarial (RSE) a Espanya, segons es desprèn de l'estudi realitzat per Advice Strategic Consultants per determinar la imatge en RSE dels presidents i executius de les principals empreses de l'Ibex-35, al costat d'altres empreses sistèmiques espanyoles no cotitzades.





En concret, s'ha analitzat la valoració de 36 líders empresarials amb les aportacions de 370 entrevistats qualificats, que han opinat sobre qüestions com ajuda en la lluita contra la pobresa infantil i en el tercer món, foment de l'ocupació de persones en situació de vulnerabilitat, suport a activitats de voluntariat, facilitació a l'accés a l'habitatge, suport a la divulgació de l'art i la cultura, atenció a les persones amb malalties avançades, impuls d'habilitats emprenedores, o suport a la integració digital promovent la igualtat d'oportunitats.





L'estudi precisa que Fainé lidera 6 d'aquests vuit paràmetres, a més de la valoració global, en què obté la més alta puntuació doncs un 67% (7 de cada 10) dels enquestats consideren que el president de la Fundació Bancària la Caixa impulsa totalment l'organització cap a la RSE i el mecenatge. Per això, la seva puntuació mitjana és de notable (7).





Així, el 'TOP10' del rànquing de directius líders en RSE està format a més de per Fainé, per Pablo Isla (Inditex), Ana María Llopis (DIA), Antonio Huertas (Mapfre), Francisco González (BBVA), Francisco García Carranza (Merlin Properties), José María Álvarez Pallete (Telefónica), Antoni Brufau (Repsol), Gabriel Escarrer Julià (Meliá Hotels) i Josep Oliu (Banc Sabadell).





D'altra banda, l'estudi conclou que el 45% dels enquestats considera que la Caixa és l'entitat espanyola més destacada per la seva orientació a la responsabilitat social, seguida per Inditex (25%), Iberdrola (18%) i Telefónica (18% ). Completen el 'TOP10' BBVA, Banco Santander, Repsol, Mapfre, Mercadona i Endesa.





Pel que fa a les qüestions avaluades, en ajuda en la lluita contra la pobresa infantil i en el tercer món Isidre Fainé ha obtingut una puntuació mitjana de 6,5 sobre 10; seguit de José Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), José María Ávarez-Pallete (Telefónica) i Pablo Isla (Inditex), tots ells amb una valoració de 6,3.





Mentre, la mitjana global de les empreses analitzades compta amb un aprovat ajustat en aquesta àrea, convertint-se en una de les àrees amb clar potencial de millora, a excepció de la Caixa, segons conclou l'estudi.





En foment de l'ocupació de persones en situació de vulnerabilitat, Fainé (puntuació de 6,8) torna a encapçalar la valoració, seguit d'Ana María Llopis (DIA) i Pablo Isla (Inditex), tots dos amb una valoració de 6,5. La mitjana global de les empreses estudiades és de 5,3, una àrea de millora de la mateixa manera que l'anterior.





El president de la Fundació Bancària la Caixa, amb una nota de 7 sobre 10, encapçala també el rànquing en la valoració dels líders que més impulsen la tasca dels voluntaris per ajudar a col·lectius necessitats, seguit de José María Ávarez-Pallete (Telefónica ), amb un 6,7; Pablo Isla (Inditex), Francisco González (BBVA) i José Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), aquests tres líders amb una puntuació de 6,4. La mitjana global és de 5,6.