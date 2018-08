Els CDR escalfen l'arribada del Rei amb l'anunci d'accions 'antiborbòniques'

El Rei s'ha convertit en la bèstia negra de l'independentisme. La seva presència en els actes d'homenatge a les víctimes dels atemptats mortals de Barcelona i Cambrils es preveu agitada causa de l'actuació de grups radicals dels CDR.





Segons informa 'El Confidencial Digital', diversos CDR han animat als seus simpatitzants a dur a terme "accions antiborbòniques" sota el lema 'Karda Fora al Borbó' a diferents punts de Barcelona i altres localitats catalanes.





El primer a anunciar les accions reivindicatives ha estat el CDR del barri de Gràcia, que ha datat la primera protesta per al dijous 16 d'agost, la vigília de l'homenatge.









SENSE DISPOSITIU ESPECIAL





De moment, la Generalitat no ha planificat cap actuació especial dels Mossos ni durant els dies previs a l'homenatge ni durant els mateixos actes oficials.





Des de la Conselleria d'Interior que dirigeix Miquel Buch no s'ha donat cap ordre específica d'actuació i, segons informa 'OkDiario', citant fonts anònimes dels Mossos crítiques amb la direcció, "els deixaran fer, simplement, quan arribi el dia, no s'actuarà o s'actuarà amb desídia, i es al·legarà que no era oportú fer més ".