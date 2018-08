Élite Taxi difon una notícia falsa sobre un suposat cas de vandalisme

Segueix l'enfrontament entre el sector del taxi i les VTC. Aquest dimecres, el sindicat Elit Taxi comunicava que 18 taxis havien patit atacs vandàlics nocturns i havien fet de dia amb els vidres trencats, punxats i ratllades en el xassís.





No obstant això, tot sembla indicar que el sindicat ha recorregut a fotos antigues per informar d'aquests suposats fets vandàlics. Segons ha informat el diari 'Ara', algunes d'aquestes imatges són del mes d'abril i ja van ser difoses per la mateixa organització.





A més, el diari s'ha posat en contacte amb els Mossos, que han negat que hi hagi oberta cap investigació sobre aquests fets ja que no han rebut cap denúncia al respecte.