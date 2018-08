Ryanair no pensa indemnitzar els passatgers afectats per la vaga

Aquest estiu està sent un dels més agitats dels últims anys per Ryanair. A les vagues dels hostes de fa setmanes, se sumaran aquest divendres nous aturades dels pilots de la companyia en diversos països europeus.





No obstant això, això no sembla haver modificat el tracte que reben els passatgers per part de l'aerolínia. Segons informa 'El Periódico', Ryanair està començant a contactar amb els viatgers afectats per les vagues ja comunicar-los que no va a reemborsar les quantitats pagades pel viatge.





Els missatges proforma enviats per la companyia diuen el següent: "Lamentem sincerament la cancel·lació de vol FRXXX el dia 2018.07.26, que va ser a causa d'una vaga de pilots fora del nostre control. (...) Com que aquesta cancel·lació és fora del control de Ryanair lamentem informar-li que no hi ha compensació monetària d'acord amb el reglament de la UE261 / 2004 (sic) ".





DEURE LEGAL





Davant la vaga dels passats 25 i 26 de juliol, la signatura va comunicar que cancel·lava centenars de vols als passatgers afectats amb menys de 14 dies d'antelació, oferint o el reemborsament del bitllet o un canvi de vol, tal com preveu la llei . Ara, però, la companyia sembla haver canviat d'opinió.





El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ja va establir en una sentència que una vaga de personal de navegació no constitueix una "circumstància extraordinària" que eximeixi a l'aerolínia d'indemnitzar als seus clients. Per tant, l'estratègia de Ryanair potser consisteixi en dilatar els terminis tot el possible per no haver d'abonar aquestes quantitats ara mateix.