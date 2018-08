Podemos estudia com remuntar després del declivi que pronostiquen les enquestes

Unidos Podemos estudia com remuntar després del declivi que auguren les enquestes, després que el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) pronostiqui una caiguda de la formació estada en les eleccions.





Segons el CIS, el partit que lidera Pablo Iglesias i les confluències es desplomarien fins a un 15,6 per cent en intenció de vot. La força més votada seria el PSOE de Pedro Sánchez, amb un 29,9 per cent de vots, traient 9,5 punts d'avantatge al PP, que quedaria en segona posició empatat amb Ciutadans.





Fonts de la direcció del partit reconeixen que no són dades que els afavoreixin, ja que altres enquestes també pronostiquen una caiguda en el resultat electoral.





Des Podem i des d'Izquierda Unida fa mesos que analitzant els diferents sondejos per tal d'afrontar la situació de cara a unes noves eleccions generals, en les quals segons les enquestes hi ha un augment en la intenció de vot per part dels socialistes i de Cs.





En privat, reconeixen la caiguda, i la relacionen, en part, amb el retorn de Pedro Sánchez al PSOE i amb la crisi a Catalunya.





També insisteixen que l'actual llei electoral d'Hont premia el partit guanyador i perjudica severament els últims, ja que la representació parlamentària no és proporcional al nombre de vots.