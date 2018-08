Casado, sobre el màster: "En un Estat de Dret cal demostrar la culpabilitat i aquí no s'està fent"

El president del PP, Pablo Casado, ha assenyalat aquest dijous que no va donar més explicacions sobre el seu màster perquè ja ha donat "suficients", però ha lamentat que en un Estat de Dret no cal demostrar la innocència, sinó la culpabilitat "i en aquest cas no s'està fent així ".





Casado, després de participar en un acte d'homenatge a Santa Pola a les víctimes d'un atemptat d'ETA el 2002, ha recalcat sobre esta qüestió que ja ha assenyalat que "col·laborarà" en la investigació al seu màster. No obstant això, ha recalcat que no va a donar més explicacions d'aquesta qüestió perquè ja dóna donat "suficients".





"Porto quatre mesos donant explicacions sobre aquest tema, vaig fer una roda de premsa abans d'anar-me'n a Colòmbia, i ara ja no és una qüestió de donar explicacions als mitjans, sinó de defensar la meva innocència", ha mantingut.





Respecte d'això, ha recalcat que en un Estat de Dret "un no ha de defensar la innocència sinó que algú ha de demostrar la culpabilitat i en aquest cas no s'està fent així". "S'està invertint la càrrega de la prova", ha retret.