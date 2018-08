Crisi econòmica i divisió familiar a Planeta

El primer grup de comunicació a Espanya, Planeta, amb mitjans com Antena 3, La Sexta, Onda Cero i La Razón, travessa mals temps a nivell econòmic, amb pèrdues i refinançaments, i a nivell familiar, després dels nomenaments de Fernando Lara Hoces i Laura Falcó, fills dels hereus originals de la companyia, en el consell d'administració.





Els nomenaments es produeixen després de la sortida de José Lara García, representant d'una altra de les branques familiars, que es va postular per ser primer executiu a principis d'any.





Els nomenaments de Lara Hoces i de Falcó s'han decidit perquè totes les famílies hereves del fundador, José Manuel Lara Hernández, estiguin representades directament en el consell d'administració, amb l'excepció dels Lara García, segons publica 'El Confidencial'.





La propietat de l'imperi Planeta es divideix entre els quatre fills de José Manuel Lara Hernández: José Manuel, que va morir el 2015, Fernando, que va perdre la vida als 38 anys el 1995, Inés i Maribel Lara Bosch. Els dos primers van rebre un 26% del capital cada un, mentre que les filles hereves es van quedar amb un 24% per cap.





PARTICIPACIONS





Fins ara, la participació del 26% dels Lara Hoces -Fernando i Patricia, els orfes de Fernando Lara Bosch- estava sent representada pel president, José Crehueras, marmessor de la família, que també es feia càrrec del paquet del 24% d'Inés Lara Bosch.





A partir d'ara, el vot dels Lara Hoces estarà en mans directament de Fernando, un jove banquer d'inversió que treballa a Société Générale en el departament de mercat de capitals i de fusions i adquisicions des de fa un any i mig.





Per la seva banda, les accions d'Inés Lara Bosch passaran a estar representades per la seva filla Laura Falcó Lara, escriptora de professió i una de les dues editores del grup, que sol publicar els seus llibres a través d'empreses alienes a Planeta.





CONSELL





Després d'aquests nomenaments, el consell d'administració de Planeta passa a estar format per sis persones. Crehueras continua com a president 'in pectore' i defensa els interessos de Maribel Lara Bosch.





Carlos Fernández ho fa com a vicepresident, després que al febrer ocupés el lloc del destituït com a conseller delegat José Lara García.





Acisclo Pérez, que va ser director financer de Planeta de Agostini i avui de grup dietètic Pronokal, és el tercer conseller aliè a la família. Luis Elías Viñeta, com a secretari del consell, és el responsable dels assumptes legals del grup, que des d'ara té a dues de les branques familiars en l'òrgan de govern, Fernando i Laura.





En els últims mesos el grup Planeta va refinançar préstecs per 800 milions d'euros.





Els bancs, especialment Sabadell, CaixaBank i Santander, li han exigit que aprimi el passiu perquè, al seu torn, han rebut un avís del Banc Central Europeu per baixar el risc d'exposició a Planeta.





Després d'aquest toc d'atenció, Planeta ha arribat a un acord amb el fons nord-americà Blackstone per desprendre de la seu de Barcelona, per uns 200 milions d'euros, i ha signat el traspàs de l'editorial francesa Editis a Vivendi (pendent d'aprovació per les autoritats de competència) per 900 milions.





Aquestes operacions s'han forçat sobretot per les pèrdues de prop de 600 milions d'euros registrades en la seva fallida inversió en Banc Sabadell, del qual va arribar a tenir un 8%, i del Grup Zed.