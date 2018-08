Cinc víctimes més eleven a 11 els morts per cop de calor a Catalunya

La Conselleria de Salut de la Generalitat ha confirmat cinc morts més per cop de calor entre diumenge passat i dimecres, tres dones i dos homes d'entre 52 i 81 anys i que eleven a 11 els casos de morts durant l'onada de calor a Catalunya.





Entre els casos figura una dona de 75 anys que va morir a Barcelona el 3 d'agost; una de 81 que va ingressar per un cop de calor a l'Hospital de Figueres (Girona) i va morir el mateix dia, i els altres tres van morir a l'Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).





Es tracta d'una dona de 73 anys que va ingressar a HUB el 5 d'agost i va morir al dia següent, quan un home de 52 anys va ingressar en el mateix va centrar i va morir, i el 7 d'agost va ingressar també a l'hospital un home de 81 anys, que va morir l'endemà.





El 061 CatSalut Respon va atendre un total de 453 trucades relacionades amb l'onada de calor entre dissabte passat i aquest dimecres, incloent consultes telefòniques i mobilitzacions de recursos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).





NO ES DESCARTA QUE HAGI MÉS CASOS





L'Agència de Salut Pública de Catalunya (Aspcat) no descarta la confirmació de nous casos, i presentarà a finals de la setmana que ve un informe sobre l'onada de calor i un balanç i valoració dels casos confirmats.





Entre les sis víctimes confirmades anteriorment, dos homes van morir a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona -una va ser enconcontrada al carrer a Constantí (Tarragona)-, un a l'Hospital Clínic de Barcelona, un al l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida , un a MC Mutual de Tortosa (Tarragona) i un altre home va morir a la via pública de Barcelona.





La xarxa de vigilància epidemiològica de Catalunya registra i analitza les notificacions dels casos sospitosos de cop de calor atesos en els centres hospitalaris, així com les defuncions per cop de calor notificades per l'Institut de Medicina Legal de Catalunya.