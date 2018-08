Movistar guanya terreny en els festivals musicals

Movistar s'ha sumat aquest estiu a Catalunya als principals festivals musicals i ha comptat amb escenari propi al Vida Festival, el Festival Cruïlla i al Festival Jardins de Pedralbes.





La programació de l'escenari Movistar en aquests tres festivals l'han compost grups i músics com com Núria Graham, El Petit de Cal Eril, Mourn, Joana Serrat, Mi Capitán, The New Raemon o La Casa Azul.





Vida Festival ha celebrat la seva cinquena edició aquest any i, un any més, Vilanova i la Geltrú ha acollit una celebració que barreja mar, música i diversió en un ambient idíl·lic enmig d'un paratge natural.





Allà, l'escenari La Cova Movistar ha acollit durant tres dies els directes de de Jacobo Serra, Modelo de Respuesta Polar, Futuro Terror, Tulsa, Núria Graham, Apartamentos Acapulco, Los Ganglios, El Petit de Cal Eril, Mourn i Perro.





La novena edició del Festival Cruïlla s'ha celebrat a Barcelona barrejant grans estrelles del rock, cantautors nacionals i música eclèctica de tot el món. Els assistents al festival han pogut gaudir de prop dels concerts de JJoana Serrat, Mi Capitán, Joe La Reina, Nudozurdo, We The Lion, Núria Graham, The New Raemon i Unfabrique, aquests últims guanyadors del Premi Música d'artsy, la plataforma de mecenatge cultural de Movistar que els ha portat fins al festival.





Movistar s'ha unit per primera vegada al Festival Jardins de Pedralbes de Barcelona, un festival a l'aire lliure, en contacte amb la natura i amb la història de Barcelona, que se celebra als Jardins del Palau Reial de Pedralbes. I ho ha fet amb el Concert Movistar, que ha comptat amb els directes de La Casa Azul, Christina Rosenvinge i la sessió del dj Mr. K.