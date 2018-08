Torra, a favor de deixar la unilateralitat si es pacta un referèndum

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha considerat "un tracte raonable" deixar de banda la unilateralitat que va propiciar el referèndum de l'1 d'octubre i la proclamació de la República de la tardor passada si el Govern central proposa celebrar una votació sobre la independència de Catalunya.

"El Govern espanyol hauria de donar una resposta perquè volem autodeterminar. De fet, ens autodeterminamos l'1 d'octubre, però podem negociar aquest referèndum i la declaració d'independència del 27 d'octubre", ha valorat en una entrevista de la cadena RT.

Fonts del Govern han aclarit que aquesta hipotètica convocatòria no suposaria una renúncia a la República en cap cas, sinó que es participaria per guanyar-la, i que si no es produeix la Generalitat seguirà amb el seu desplegament.

Entrevistat per l'exprimer ministre escocès Alex Salmond, Torra ha demanat fets al Govern de Pedro Sánchez i li ha assegurat que el Govern està disposat a "parlar de tot".

Sobre la seva primera reunió amb Pedro Sánchez al juliol, ha celebrat que van poder "seure junts al voltant d'una mateixa taula i parlar de tot", fet que considera un bon començament per a resoldre la situació política catalana.

Ha lamentat que segueixin empresonats els líders independentistes investigats i ha recordat que els membres de l'anterior Govern que es van traslladar a l'estranger són lliures per moure's "per tot Europa excepte per Espanya" en haver-se denegat la seva extradició per presumpta rebel·lió.