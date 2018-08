Baralla a Reus per la retirada d'una pancarta independentista de l'Ajuntament

(Font: PDeCat)





L'alcalde de Reus (Tarragona), Carles Pellicer, ha anunciat aquest divendres que presentarà dues denúncies contra el grup de persones --en què hi havia dos regidors de Cs-- que el matí d'aquest divendres han retirat una pancarta que penjava de l'Ajuntament i que reclamava la llibertat dels polítics independentistes presos.





Pellicer ha explicat que la primera denúncia serà per posar de manifest els fets que ha patit l'Ajuntament, mentre que la segona serà per unes amenaces rebudes per l'alcalde.





A més, a nivell institucional, el consistori presentarà una doble petició a la Comissió Informativa de Transparència perquè revisi l'actitud dels dos regidors de Cs i de la treballadora del grup que també ha participat a l'acte.





L'alcalde ha condemnat l'actitud de Cs, que ha qualificat de impròpia d'uns càrrecs electes, i se l'ha traslladat al portaveu del grup municipal, amb qui ha parlat instants després que el grup de persones arrenqués la pancarta del consistori amb una escala .





El primer edil ha responsabilitzat Cs de provocar una fractura social i enfrontaments entre la ciutadania i ha fet una crida a les autoritats i a la policia per vetllar per la convivència.





"És el partit de la fractura social, i com no n'hi ha, són ells els que la provoquen", ha asseverat, i ha acusat Cs de liderar grups de provocació, pel que ha fet una crida a la ciutadania a no respondre i ignorar les seves provocacions.





CS CRITICA A L'ALCALDE





En un comunicat aquest divendres, Cs ha explicat que ha retirat la pancarta penjada de la façana de l'Ajuntament per donar compliment a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que insta garantir la neutralitat i el respecte a la pluralitat dels ciutadans.





El partit assegura que l'activitat s'ha desenvolupat sense violència, però que l'alcalde s'ha dirigit als presents de Cs i els ha increpat.





"Aquesta és una acció reivindicativa més que forma part de la campanya de Cs de retirada de la simbologia partidista en els espais públics i sota el lema '#SonDeTodos'", ha assenyalat.





El partit taronja ha explicat que els regidors de Cs van voler mostrar el seu rebuig "al comportament del Govern separatista" i per això no van assistir al pregó de la festa major de Sant Pere.