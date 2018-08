ANC i Òmnium criden a la calma a les seves bases durant els homenatges del 17A

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha anunciat que no interferiran en els actes d'homenatge a les víctimes dels atemptats a Barcelona i Cambrils del proper divendres i que convocaran una concentració davant la presó de Lledoners per homenatjar els cossos d'emergència ja els processats Joaquim Forn i Josep Lluís Trapero --conseller d'Interior i major dels Mossos d'Esquadra en aquest moment, respectivament-- per la seva tasca durant els atemptats.





En una entrevista a Catalunya Ràdio, Paluzie ha insistit que el protagonisme dels actes ha de recaure en les famílies de les víctimes: "Això és el que hem de posar al centre i respectar, tots. I quan dic tots, vull dir tots , també el Govern de l'Estat ".





Així mateix, creu que el cos dels Mossos d'Esquadra ha de tenir un protagonisme central, i ha qualificat d ' "absolutament anormal" que Forn i Trapero estiguin a la presó.





També ha considerat molt greu que Trapero estigui acusat de sedició i organització criminal "per no haver enviat al cos policial a pegar de qualsevol manera a la gent que volia anar a expressar el seu dret a votar".





L'acte d'homenatge a Lledoners, també dirigit als cossos policials i d'emergència que van treballar durant l'atemptat, serà el 17 d'agost a la tarda.





DIADA I REFERÈNDUM DE L'1-O





Ha explicat que la Diada d'aquest any serà especial perquè és la primera que es fa en un context de repressió política, tot i que ha precisat que serà reivindicativa i austera sense deixar de reclamar la república: "La repressió política no ha aconseguit el seu objectiu principal, que és acabar amb l'independentisme ".





Ha reclamat unitat i ha qualificat el referèndum de l'1-O de gran victòria, però ha lamentat que no es proclamés la república just després: "La gestió posterior --del referèndum--, tots sabem que va tenir mancances".





Davant les suposades amenaces de violència per una hipotètica declaració d'independència, Paluzie està convençuda que no seria superior a la que ja hi va haver durant la celebració del referèndum per part de la Guàrdia Civil: "Hem d'analitzar si l'amenaça de la violència d'un Estat ens ha de paralitzar per sempre ".