Zarzuela encara el 17A amb tensions per l'aversió de l'independentisme contra el Rei

Els preparatius per a l'acte de commemoració dels atemptats del 17 d'agost de 2017 a Barcelona i Cambrils han aixecat tensions entre les autoritats catalanes i la Casa del Rei, a causa de la crisi política catalana i el conseqüent distanciament entre institucions i Felip VI.





Malgrat la crida a la serenitat i el respecte a les víctimes, Zarzuela sap que Ses Majestats no són benvingudes per una part de la societat catalana, no només pels convençuts republicans, sinó pel polèmic discurs del Rei després dels successos de l'1 de octubre.





Felip VI compta amb el suport del president del Govern central, Pedro Sánchez, així com dels principals partits de l'oposició, ja que des del Partit Popular, Ciutadans i Podem s'han pronunciat a favor de l'assistència del monarca a la capital catalana el divendres 17 d'agost.





Són diverses les declaracions dels líders polítics a favor de Rei, començant pels socialistes: "Aquest aniversari exigeix de tots la solidaritat i el respecte a les víctimes i la seva famílies, així és i així espero que sigui els dies 17 i 18. El Govern central estarà present, jo estaré, i també estarà present el Cap de l'Estat", va dir Pedro Sánchez .





També Pablo Iglesias, crític amb la monarquia en general, ha considerat que és un dia per deixar de banda les diferències: "Mentre Felip VI sigui el cap de l'Estat, ha d'acudir a aquest tipus d'actes, que tenen a veure amb un terreny que no és el de la política".





Però per la part catalana, les tensions són evidents. Com a mostra, les declaracions del president del Govern, Quim Torra : "Nosaltres no l'hem convidat, no assistirem a cap acte que convoqui la Casa Reial. Però qualsevol acte que se celebri a Catalunya, el president de la Generalitat estarà perquè això és la nostra casa", ha manifestat.





Torra insisteix que encara està esperant que Felip VI demani disculpes pel seu discurs del 3 d'octubre, després del referèndum de l'1-O.





En aquest context, des del Govern i des de Zarzuela ha hagut contractes discrets amb dirigents de Podem i també amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per alleujar tensions, en previsió de possibles intents de boicot als Reis per part de l'independentisme.





DISPOSITIU DE SEGURETAT





A més, els cossos policials preparen un dispositiu de seguretat màxim a la ciutat comtal, sabedors que es tracta d'una jornada única per la gran quantitat de dirigents polítics de primera línia concentrats en pocs metres quadrats, i per la societat en general, autèntica protagonista dels actes commemoratius, sense oblidar que l'agost és el mes del turisme per excel·lència que la Rambla és a vessar.





Es tem que hi hagi escraches per part dels Comitès de Defensa de la República (CDR) o per un altre sectors de l'independentisme català i, malgrat tot, la Casa del Rei s'esforça a donar un missatge de tranquil·litat.