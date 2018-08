La política de migració centra el cap de setmana de Sánchez i Merkel a Doñana

Pedro Sánchez ha convidat a Angela Merkel a Doñana (Europa Press)





La cancellera alemanya, Angela Merkel, viatjarà aquest dissabte al Parc Nacional de Doñana, convidada pel president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, per un cap de setmana de treball destinat a abordar els temes clau de l'agenda europea amb especial atenció a la migració , "un assumpte en el qual mantenen un enfocament conjunt", segons ha informat el Palau de la Moncloa.





A més, parlaran de la reforma de la unió econòmica i monetària europea, en la qual Sánchez vol subratllar la necessitat de tenir en compte el pilar social i les directives de qualitat en l'ocupació; faran balanç de la recent cimera de l'OTAN i debatran les possibilitats de reforçar la defensa europea.





Merkel arribarà aquest dissabte al Palau dels Guzmanes, seu de la Fundació Casa Medina Sidonia, a Sanlúcar de Barrameda (Cadis) i allà celebrarà una reunió de treball amb Sánchez, acompanyats d'assessors, i, posteriorment, un dinar. Allà mateix tots dos compareixeran després davant els mitjans.





Després començarà la part més privada de la visita, en què els dos mandataris podran seguir debatent de forma més personal i directa. Merkel s'allotjarà a la finca de Les Marismillas, on Sánchez estiueja amb la família, ia la qual només es pot arribar creuant el Guadalquivir des de Sanlúcar o recorrent 30 quilòmetres de platja, a baixamar, des Matalascañas (Huelva).





Diumenge està previst que tots dos visitin el centre de cria en captivitat del linx ibèric 'El Acebuche', dins el Parc Nacional de Doñana.





Amb aquesta invitació, Sánchez recupera cosa que va ser tradició en els governs de Felipe González i José María Aznar. El socialista va dur a Les Marismillas al llavors president francès, François Mitterrand, al canceller alemany Helmut Kohl o l'expresident de la ja desapareguda URSS Mikhaïl Gorbatxov.





Aznar va compartir-hi jornades amb el llavors primer ministre britànic, Tony Blair; el president de Mèxic Ernesto Zedillo i el de Colòmbia, Andrés Pastrana, i amb el primer ministre marroquí Abderrahmane Youssoufi.





Rajoy no va utilitzar aquesta finca de Patrimoni de l'Estat per a les relacions internacionals, però també es va reunir amb Merkel en plenes vacances d'estiu, tot i que a Santiago de Compostel·la. Va ser a l'agost de 2014 quan la cancellera i el llavors cap de l'Executiu, Mariano Rajoy, van recórrer a peu un tram de sis quilòmetres del Camí de Sant Jaume i van visitar la Plaça de l'Obradoiro, abans de mantenir una reunió bilateral.





TREBALLAR A CAMINS COMUNS





Amb la visita, el Govern socialista pretén demostrar i alhora consolidar la sintonia europeista entre els dos mandataris. Així, no s'espera que la reunió produeixi acords concrets, però sí treballar en "camins comuns" i anar consolidant una "massa crítica" de països disposats a buscar solucions europees en assumptes com les migracions.





El 2018, Espanya ha superat Itàlia en arribades d'immigrants per mar. Segons l'Organització Internacional de Migracions (OIM), superen les arribades ia les 24.000 i la província de Cadis, on Sánchez rebrà a Merkel, és una de les que està en primera línia d'acollida dels immigrants.





A l'port gadità d'Algesires va derivar el Govern el vaixell Open Arms, que va arribar dijous amb 87 immigrants, ia la província s'han habilitat nous centres i recursos d'acollida per a immigrants.





RESPONSABILITATS DIFERENTS PER A DIFERENTS PUNTS DE VISTA





Aquest divendres, el ministre alemany d'Afers Estrangers, Heiko Maas, ha plantejat en una entrevista que els immigrants que arriben a les costes espanyoles, italianes o gregues es reparteixin entre els països europeus que estiguin disposats a acceptar-los i que els que no vulguin participar en aquesta estratègia conjunta assumeixin responsabilitats en altres àmbits, per exemple finançant mesures contra les causes de les migracions.





D'aquesta manera, ha argumentat, la UE no deixaria "a l'estacada" als països costaners, i alhora, seria més sensat que "posar constantment el focus en el fet que Europa no parla amb una sola veu en el assumpte dels refugiats". Segons la seva opinió,"no té sentit obligar a tots els socis europeus a assumir les mateixes responsabilitats quan tenen punts de vista fonamentalment diferents".





En matèria d'immigració, entre els assumptes pendents d'abordar hi ha la reforma del Reglament de Dublín, que regula la política d'asil o la preparació de la cimera informal convocada per al 20 de setembre a Salzburg per la presidència austríaca de la UE, un els països que més es vol centrar en el blindatge de les fronteres.





El Govern alemany també vol analitzar la possibilitat de fer aportacions addicionals al Fons Fiduciari per a l'Àfrica, un instrument al que fins ara la UE i els estats han contribuït amb 3.430 milions d'euros. D'ell estan sortint els fons per als programes de gestió de fronteres, entre ells els 55 milions per a ajuda al Marroc i Tunísia el imminent desbloqueig ha anunciat la Comissió Europea.





SOL·LICITANTS D'ASIL I REAGRUPAMENT FAMILIAR





La trobada a Doñana es produirà dies després que els dos governs hagin formalitzat l'acord que permetrà a Alemanya tornar a Espanya sol·licitants d'asil que hagin entrat a la UE per Espanya ja Alemanya per la frontera austríaca. A més, permet a Espanya lliurar a Alemanya a sol·licitants d'asil que puguin demostrar reagrupació familiar amb aquest país.





A això es va comprometre Sánchez amb Merkel durant una reunió el passat mes de juny a Brussel·les, en un moment en què la cancellera afrontava una duríssima pressió dels seus socis de la CSU, la democràcia cristiana de Baviera.