El PP critica els acords bilaterals sobre migració i vol una posició comuna europea

Teodoro García Egea, secretari general del PP (Europa Press)





El secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha criticat al president del Govern, Pedro Sánchez, que tracti de buscar acords bilaterals amb la cancellera alemanya, Angela Merkel, en matèria migratòria, en comptes d'acudir "al cor" de les institucions europees per "forjar" i "consensuar" una posició comuna d'Europa davant del repte de la immigració.





En una entrevista amb Europa Press, el dirigent popular ha asseverat que el líder de l'Executiu ha d'anar a la Unió Europea per dir que "Espanya no és un territori aïllat", sinó que forma part de la Unió. "Els països de la Unió Europea són sòl europeu i les persones que es juguen la vida per arribar ho fan perquè creuen que Europa pot donar resposta a les seves necessitats", ha argumentat.





Així s'ha pronunciat García Egea després de ser preguntat per la reunió que aquest dissabte mantindran Sánchez i Merkel al Parc Nacional de Doñana per fer una anàlisi conjunta dels desafiaments a què s'enfronta Europa, entre ells les migracions, i reafirmar la seva aposta per les solucions solidàries i europees.





Fins al moment, les trobades i converses entre Merkel i Sánchez "al final han acabat en absolutament res", segons ha recalcat García Egea, que ha assegurat que "la presència i el pes internacional d'Espanya baixa cada vegada més, mes a mes, setmana a setmana, mentre Pedro Sánchez segueix a La Moncloa ", ha remarcat.





Pel PP, "és important posar recursos i tot l'esforç possible en què la Unió Europea tingui una posició comuna" davant de la gestió migratòria, cosa que, segons la seva opinió, Sánchez no ha fet encara. "El que li tirem en cara a Pedro Sánchez, el que creiem important i no s'ha fet, és anar a les institucions europees com a Govern, amb una posició consensuada amb la resta de forces polítiques, i perquè tots els països de la Unió Europea assumeixin com a pròpia la frontera sud d'Espanya", ha puntualitzat.





REFLOTAR I COOPERAR AMB ELS PAÏSOS D'ORIGEN





En aquest sentit, ha proposat l'elaboració d'un pla de cooperació en els països d'origen amb l'objectiu de "reflotar aquests països" que, en molts casos, "són víctimes de governs totalitaris en els quals falta llibertat per desenvolupar una vida normal i en pau".





García Egea veu "legítim" que les persones intentin arribar a "un món millor". Per això, ha dit que entén la decisió d'oferir port segur a un vaixell de salvament a la deriva amb persones, en referència al vaixell 'Aquarius' que, després de rescatar 629 immigrants i refugiats en aigües de la Mediterrània, va desembarcar al port de València el passat 17 de juny.





Respecte a predisposició d'acollir a migrants per part del Govern, el dirigent del PP creu que Pedro Sánchez s'ha donat "un bany de realitat", pel que ha decidit no donar "un estatus especial" a les persones que a partir d'ara arribin a Espanya després de ser rescatades per vaixells d'ONG.





Els permisos especials concedits als passatgers del 'Aquarius' es van deure al fet que Sánchez va pensar "que això era com una tómbola", ha subratllat el secretari general del PP. En la seva opinió, aquest va ser "un gest populista" perquè aquestes persones, arribin en pasteres o en vaixells de rescat, fugen "de la mateixa pobresa i desesperació".





"Lamentablement Sánchez està copiant tot el dolent dels seus socis. El populisme de Podem sembla haver-li envaït", ha agregat. En qualsevol cas, ha celebrat el canvi de criteri de Sánchez, que, segons el parer de García Egea, ha assumit "com a propi" el discurs del líder del PP, Pablo Casado.





El diputat del PP ha defensat una immigració "legal, ordenada, lligada al mercat de treball i regulada adequadament en tots països de la Unió Europea", i que respecti els drets i les lleis. "El que s'allunyi d'això, serà generar falses esperances", sosté.





En qualsevol cas, ha insistit que "el més important no és la reacció davant d'això, sinó ser proactiu en la solució". En aquest punt, ha reiterat la necessitat d ' "anar a Europa a plantejar" el desenvolupament d'un pla per treballar en els països d'origen com "una prioritat".





COMANDAMENT ÚNIC SENSE CONSENS AMB LA POLICIA NI LA GUÀRDIA CIVIL





García Egea també ha criticat al líder de l'Executiu que la seva decisió de crear un comandament únic per a la cooperació operativa de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat a la frontera i en l'Estret no fos "consensuada" amb la policia ni la Guàrdia Civil. "Ens va resultar bastant lamentable, va ser un gerro d'aigua freda per a moltes persones que es juguen la vida a la tanca intentant defensar la frontera de les màfies i atendre els immigrants que arriben", ha postil·lat.





Finalment, García Egea ha defensat les mesures articulades en la Llei de Seguretat Ciutadana amb l'objectiu d ' "evitar agressions" als agents dels cossos i forces de seguretat de l'Estat i "protegir-los".





En concret, preguntat sobre la possibilitat que el nou Govern suprimeixi les devolucions sumàries a les tanques frontereres --una pràctica coneguda com a devolucions en calent que va trobar acomodament en aquesta llei mitjançant la figura jurídica 'rebuig en frontera' - ha manifestat que "no es poden prendre decisions unilaterals en tema d'immigració sense comptar amb la Unió Europea", "més enllà que" el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, "tingui la seva opinió".