Cau el vell mite que es pot aprendre mentre es dorm

Estimulació neurocerebral (Europa Press)





La hipnopedia, o la capacitat d'aprendre durant el son, es va popularitzar en els anys 60 i des de llavors han proliferat les ofertes d'opcions d'aprenentatge de diferents material mentre dorms, tot i que aquest concepte ha estat abandonat progressivament a causa de la falta de evidència científica fiable que recolzi els seus arguments.





Un grup d'investigadors de l'Institut de Neurociències de la Universitat Lliure de Brussel·les, dirigit per Philippe Peigneux, ha demostrat ara que les capacitats humanes d'aprenentatge són limitades durant el son d'ona lenta. Usant magnetoencefalografia (MEG), han demostrat que, si bé el cervell humà pot percebre sons durant el son, no pot agrupar aquests sons i organitzar-los en una seqüència.





Encara que recents estudis han demostrat que l'adquisició d'associacions elementals, com la resposta a l'estímul-reflex, és possible durant el son, tant en humans com en animals. No obstant això, no està clar si el somni permet formes d'aprenentatge més sofisticades.





La nova investigació del grup d'investigadors dirigit per Peigneux, publicada la revista 'Scientific Reports', mostra que, si bé el cervell pot continuar percebent sons durant el son com estant desperts, la capacitat d'organitzar aquests sons segons la seva seqüència seqüència correcta només està present en l'estat de vigília i desapareix per complet durant el son.





Juliane Farthouat, professora de la Facultat de Ciències i Educació Psicològiques de la Universitat Lliure de Brussel·les, va utilitzar la magnetoencefalografia (MEG) per registrar l'activitat cerebral que reflecteix l'aprenentatge estadístic d'una sèrie de sons, tant durant el son d'ona lenta (una part del somni durant el qual l'activitat cerebral està altament sincronitzada) i durant la vigília.





Durant el son, els participants van estar exposats a fluxos ràpids de sons purs, ja sigui a l'atzar organitzats o estructurats de tal manera que el flux auditiu podria ser estadísticament agrupat en conjunts de tres elements.





Durant el son, les respostes MEG cerebrals van demostrar la detecció preservada de sons aïllats, però no hi va haver resposta que reflectís l'agrupament estadístic. Durant la vigília, però, tots els participants van presentar respostes MEG cerebrals que reflecteixen l'agrupació de sons en conjunts de 3 elements.





Els resultats d'aquest estudi suggereixen limitacions en l'aprenentatge durant el son d'ona lenta, que podria limitar les capacitats d'aprenentatge del cervell dorment de cadenes senzilles i elementals.