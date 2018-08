Trapero i els Mossos rebutgen homenatges i cedeixen el protagonisme a les víctimes del 17A

Josep Lluís Trapero, el major dels Mossos d'Esquadra (Europa Press)





El Major dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero ha expressat la seva voluntat que "no es faci un ús públic de la seva imatge" en l'acte d'homenatge a les víctimes dels atemptats jihadistes de l'any passat a Catalunya ni a "altres amb reivindicacions polítiques "previstos per al 17 d'agost.





Coincidint amb el primer aniversari dels atemptats a Barcelona i Cambrils (Tarragona), la capital catalana acollirà divendres que ve un acte institucional en memòria de les víctimes, amb la presència del rei Felip VI, entre d'altres autoritats.





A la tarda, l'ANC i Òmnium Cultural celebraran un altre acte, davant la presó de Lledoners, que havia de convertir-se en un homenatge a l'exconseller d'Interior Joaquim Forn -en presó preventiva-, a Josep Lluís Trapero -sotmès també al procés judicial per l'1 -O- i als cossos d'emergències i els Mossos per la seva actuació el 17A.





ELS MOSSOS ES DESMARQUEN DE LES DIFERENTS INICIATIVES





No obstant això, en un comunicat, "davant les diferents iniciatives que estan apareixent en els últims dies que proposen utilitzar la imatge" de Trapero durant l'acte del 17A a Barcelona, els Mossos han demanat a la ciutadania que "no es sumi a aquestes iniciatives amb què es pretén reconèixer la tasca del més gran al capdavant dels Mossos d'Esquadra durant els atemptats ".





"El cos de Mossos d'Esquadra demana que es mantingui al marge de debats polítics als Mossos i al major Trapero aprofitant aquests actes d'homenatge a les víctimes dels atemptats", afegeix el comunicat.





Els Mossos aclareixen que aquesta és una petició formulada pel propi Trapero, que "ha comunicat a la Prefectura la seva voluntat que no es faci un ús públic de la seva imatge en aquest esdeveniment on el protagonisme i el reconeixement ha de ser per a les víctimes, ni tampoc en altres amb reivindicacions polítiques ".





El cos dels Mossos "agraeix les mostres d'agraïment que està rebent de la ciutadania pel treball" fet, al costat dels cossos d'emergències, després dels atemptats terroristes de l'any passat.