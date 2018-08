Gerard Piqué confirma que deixa la selecció espanyola

Gerard Piqué, futbolista del Barcelona (Europa Press)





Aquest dissabte, a la roda de premsa prèvia de la Supercopa entre el Barcelona i el Sevilla, Gerard Piqué ha confirmat que no tornarà a jugar per la Selecció espanyola. "Ja ho he dit a Luis Enrique", ha assegurat.





Abans del Mundial de Rússia 2018, Piqué ja havia deixat entreveure que no tornaria a defensar la samarreta de la Roja després de la cita ecumènica. "El normal és que ho deixi després del Mundial", assenyalava. "Ha estat una etapa espectacular i he viscut coses úniques, però de vegades toca tancar etapes i cal tancar-les bé".





I aquest dissabte, Piqué ho ha confirmat. "Vaig parlar amb Luis Enrique fa una setmana, em va trucar i li vaig dir que la decisió estava molt meditada. Ha estat una etapa molt bonica amb una Eurocopa i un Mundial, però és una etapa tancada".





102 PARTITS, UN MUNDIAL I UNA EUROCOPA





Piqué es retira de la Selecció espanyola havent disputat un total de 102 partits i sent un dels jugadors de la història de la Roja amb més presències. En aquest sentit, només el superen altres nou compatriotes: Sergio Busquets, Fernando Torres, Cesc Fàbregas, Xabi Alonso, David Silva, Andoni Zubizarreta, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Sergio Ramos i Iker Casillas.





Amb la Selecció, Piqué ha aconseguit quedar-se amb els títols del Mundial de Sud-àfrica 2010 i amb l'Eurocopa de 2012.