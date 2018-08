Les penyes culers marroquines es mobilitzen perquè el Barça jugui com a casa

Estadi Ibn Batuta de Tànger (Morocco World News)





Tot i jugar a gairebé 1200 quilòmetres del Camp Nou, el FC Barcelona jugarà la final de la Supercopa diumenge que ve davant el Sevilla gairebé com a casa, acompanyat per un públic local on l'afició blaugrana té ja una llarga història.





Les penyes amb què compta el Barça al Marroc assistiran a la trobada en bloc: "Serem més de 700 persones de tot el país; anirem vestits tots iguals i tenim previst desplegar un tifo gegant", explica a Efe Yusuf Bennani, de 44 anys, especialista en màrqueting i president de la penya de Casablanca i de la federació de penyes blaugranes marroquins.





El Barça, per cert, ja va jugar a Tànger el 2012 en una trobada amistosa contra el Raja de Casablanca, al qual va infligir una humiliant derrota per 8-0.





A més de la penya de Tànger, assistiran al partit de diumenge les d'altres ciutats marroquines: Tetuan, Rabat, Fes, Marràqueix, Casablanca, Xauen, Kenitra, Meknés, El Yadida i fins de la ciutat d'Aaiun, capital del Sàhara Occidental.





Només en Reial Madrid pot comptar al Marroc amb una afició tan nombrosa i entregada per tot el país; dels altres equips espanyols, només compten alguns "excèntrics" aficionats al Bilbao o l'Atlètic de Madrid, però els sevillistes locals són inexistents.





Els partits entre el Madrid i el Barça es viuen a Tànger ia la resta del Marroc amb tanta o més passió que el futbol local, arribant a paralitzar avingudes senceres, i no falten les disputes i baralles (de vegades a ganivetades) entre marroquins merengues i culers.





I és dubtós que els merengues marroquins vulguin pagar les entrades (de 33 a 190 euros) per animar el Sevilla. Bennani assegura que la Supercopa va atraure penyes barcelonistes d'Espanya, és clar, però fins i tot de països del Magrib: vint culers tunisians de la penya de Sfax assistiran al partit, i possiblement també una penya d'Algèria.





El fet que el Barça hagi decidit "minimitzar" la seva estada a la ciutat de Tànger ha impossibilitat, de moment, la celebració per les penyes d'esdeveniments al voltant del partit mateix.





I és que el club blaugrana no té previst passar ni una nit a Tànger, sinó que aterraran a la ciutat a mig matí de diumenge per seguidament dinar i descansar en un hotel local abans de la trobada, i agafar l'avió de tornada poc després del xiulet final cap a la ciutat Comtal.





A alguns aquesta celebració "sota mínims" de la Supercopa no els ha caigut molt bé, com diu el corresponsal local del diari L'Opinió: "No és de rebut que es permeti aquesta actitud: l'esdeveniment no és només el partit en si, sinó tot el que comporta: l'abans i el després ", es lamenta.





Pel que fa al tifo gegant que els culers han preparat, el lema ve amb "picant": portarà el missatge en català que "De Tànger a Lagüera, som tots culers".





Lagüera és l'extrem sud del Sàhara Occidental administrat pel Marroc i reclamat pel Front Polisario, un tema que per als culers marroquins és encara més sagrat que els colors blaugranes. Catalunya, per cert, és un dels llocs on l'independentisme sahrauí té més simpatitzants.





En una ocasió, el Barça va manar una aplicació per a telèfons mòbils on sortia el mapa del Marroc sense el Sàhara Occidental: la Federació de Penyes Blaugranes va protestar immediatament davant el Barça i el club català va rectificar, segons assegura Bennani.





Per la resta, no és la primera vegada que Tànger acull un gran esdeveniment futbolístic estranger: el 2011 i el 2017 la ciutat de l'Estret va organitzar la versió francesa de la Supercopa, el "Trophée des Champions", amb notable èxit.





Els que en aquests dies es freguen les mans són els comerços de roba esportiva i els venedors ambulants de gorres, bufandes, samarretes (gairebé sempre piratejades) i tot tipus de màrqueting futbolística, que sempre ronden en les rodalies de l'Estadi Ibn Batuta de Tànger ( 43.000 seients).





El president de la Reial Federació Marroquina de Futbol, Fauzi Lekjaa, ha promès "un ple total" de l'Ibn Batuta. Per demostrar al món "la passió amb què els marroquins viuen el futbol".