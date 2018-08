UNICEF assenyala que l'adopció de nens refugiats facilita l'actuació de les xarxes de tràfic i explotació

Nena refugiada rohingya al juny de 2018 (UNICEF)





UNICEF Comitè Espanyol ha precisat que l'adopció "no és el més recomanable" per als nens i nenes atrapats en conflictes o que estan travessant qualsevol tipus de crisi humanitària.





Segons indica l'ONG, reben pràcticament cada dia missatges i trucades de persones interessant-se per adoptar un nen, generalment perquè han conegut la seva història a la web, xarxes socials oa través dels mitjans de comunicació. Es tracta de nens de Síria, Iemen, Nigèria, l'Iraq, Sudan del Sud o Bangla Desh.





No obstant això, l'organització no aconsella l'adopció d'aquests menors, en primer lloc, per motius de reagrupament familiar. "No podem donar per suposat que cap d'aquests nens té pares o familiars propers vius", expliquen des de l'ONG.





En aquest sentit, precisen que molts adults busquen als seus fills durant setmanes, mesos i fins i tot anys i, per això, es posen en marxa registres per a propiciar les trobades.





D'altra banda, l'ONG argumenta motius psicològics i explica que "les mesures de protecció que suposen un desarrelament de l'entorn d'origen de l'infant estan especialment desaconsellades en els moments immediatament posteriors a una emergència" ja que no seria bo per superar els traumes que ha viscut .





Quant als motius legals, la Llei d'adopció internacional és la que regula a Espanya les circumstàncies que permeten, impedeixen o condicionen una adopció. En el seu article 4 estableix que no es podrà dur a terme l'adopció quan el país en el qual té la seva residència el nen que va a ser adoptat "es trobi en conflicte bèl·lic o immers en un desastre natural".





A més, per adopcions internacionals, els països tant d'origen de l'infant com d'adopció han d'haver signat el Conveni de la Haia, per garantir que l'adopció es desenvolupa legalment i amb garanties. Si bé, l'ONG precisa que "en moltes emergències això no passa, com va passar després del terratrèmol d'Haití el 2010".





L'ONG també adverteix que en aquest tipus de situacions "sempre hi ha qui s'aprofiten del caos que es genera per treure profit a costa dels més vulnerables" pel que "resulta impossible controlar que les adopcions es fan amb totes les garanties per a la seguretat i el benestar dels nens".





"Fins i tot amb la millor intenció, obrir els programes d'adopció internacional seria com fer una invitació a les xarxes de tràfic i explotació", precisa.





Per tots aquests motius, UNICEF assenyala que la prioritat en una emergència es centra en: trobar als nens i cobrir les seves necessitats bàsiques; identificar-los i registrar-los per buscar els seus familiars; i ubicar-los en famílies d'acollida de forma temporal.





Un cop comprovat que la reunificació al país no és possible, i després que s'hagi realitzat una anàlisi apropiat, les autoritats competents han de prendre en consideració altres alternatives, com l'adopció.





En 2017 UNICEF va respondre a 337 crisis humanitàries en 102 països, on han atès les necessitats immediates de milions de nens i les seves famílies amb vacunes, educació, aigua o suport psicològic. També treballen per prevenir i reduir l'impacte de futures crisis, i oferir esperança i oportunitats. Per això, animen els ciutadans a col·laborar amb l'organització per poder seguir cuidant d'aquests nens.